В Германии пошли навстречу заробитчанам: детали

В Германии пошли навстречу украинским заробитчанам / УНИАН

Группы сезонных рабочих, которые будут выполнять аграрные работы, получили возможность въезжать в Федеративную Республику Германия до 15 июня 2020 года.

Соответствующий разрешительный документ уже прошел все ступени согласования в Министерстве сельского хозяйства и внутренних дел ФРГ (срок действия предыдущего разрешения закончился 24 мая 2020 года). Кроме того, по-прежнему действуют ограничительные условия ‒ максимальный контингент сезонных рабочих не должен превышать 80 тысяч и обязательное наличия разрешения на аграрную работу.

По данным немецких чиновников, по состоянию на конец мая 2020 года в страну приезжают работать около 33 тысяч иностранных сезонных рабочих.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Польши Ян-Кшиштоф Ардановский рассказал о том, что сезонные работники, которые прибывают в Польшу через восточную границу, не обязаны отбывать двухнедельный карантин. Однако, такое решение касается только тех людей, которые будут работать в аграрной отрасли.

Позднее главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски рассказал о том, что количество денег, которые заробитчане переводят из Польши в Украину, резко уменьшится - по причине пандемии коронавируса Covid-19.