Работают против Беларуси: Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины

Александр Лукашенко / tut.by

Александр Лукашенко заявил о том, что в Украине действует "центр" по расшатыванию ситуации в Беларуси.

В интервью иностранным телеканалам, которое транслировал канал 112 Украина, он подчеркнул, что антибелорусский центр в Украине якобы создали США.

"Я говорю - Польша. А мы же знаем, кто в этих центрах сидит: американцы, до единого человека. И, к сожалению, создали второй центр в Украине для работы против Беларуси. Мы его видим, этот центр", - сказал Лукашенко.

Он также утверждает, что с украинской стороны на территорию Беларуси проникли четыре человека, которые подожгли несколько зданий и автомобилей.

"И эти четыре анархиста, которые прятались в Украине, перешли к нам, и мы их задержали. Они подожгли у нас несколько зданий, автомобилей. Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализацию того, что происходит в Беларуси. Дело не во внутренней ситуации. Нас качают со всех сторон", - добавил Лукашенко.

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Напомним, в Беларуси за три месяца акций протеста были задержаны свыше 25,8 тысяч человек. За это же время сотрудники составили больше 24 тысяч административных протоколов. Со дня выборов белорусы подали в органы 4 тыс. заявлений о насилии со стороны сотрудников силовых структур.