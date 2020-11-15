Работают против Беларуси: Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины

С украинской стороны на территорию Беларуси проникают "анархисты", уверен Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко заявил о том, что в Украине действует "центр" по расшатыванию ситуации в Беларуси.
В интервью иностранным телеканалам, которое транслировал канал 112 Украина, он подчеркнул, что антибелорусский центр в Украине якобы создали США.
"Я говорю - Польша. А мы же знаем, кто в этих центрах сидит: американцы, до единого человека. И, к сожалению, создали второй центр в Украине для работы против Беларуси. Мы его видим, этот центр", - сказал Лукашенко.
Он также утверждает, что с украинской стороны на территорию Беларуси проникли четыре человека, которые подожгли несколько зданий и автомобилей.
"И эти четыре анархиста, которые прятались в Украине, перешли к нам, и мы их задержали. Они подожгли у нас несколько зданий, автомобилей. Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализацию того, что происходит в Беларуси. Дело не во внутренней ситуации. Нас качают со всех сторон", - добавил Лукашенко.
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Напомним, в Беларуси за три месяца акций протеста были задержаны свыше 25,8 тысяч человек. За это же время сотрудники составили больше 24 тысяч административных протоколов. Со дня выборов белорусы подали в органы 4 тыс. заявлений о насилии со стороны сотрудников силовых структур.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.