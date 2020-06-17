УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Рации, боеприпасы, ПТРК Javelin: США передали Украине военную помощь на 60$ миллионов

17 июня 2020, 11:25

Вашингтон продолжает оказывать Киеву поддержку в борьбе с агрессией России.

США передали Украине летальное оружие
США передали Украине летальное оружие / Посольство США в Украине

В рамках военного сотрудничества между США и Украиной американцы передали украинцам военное оборудование, стоимость которого оценивается на сумму более 60 миллионов долларов. Это противотанковые ракеты Javelin, а также рации и боеприпасы.

Об этом сообщили в посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине в Facebook.

В дипломатическом ведомстве отметили, что помощь украинскому оборонному комплексу в условиях пандемии коронавирусной инфекции не прекращается.

"Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - отмечается в сообщении.

Напоследок в посольстве подчеркнули, что Вашингтон поддерживает Украину в борьбе за государственный суверенитет и отстаивании территориальной целостности в ходе противостояния агрессии РФ.

Отметим, впервые Украина получила от США летальное оружие в виде противотанковых ракетных комплексов Джавелин еще весной 2018 года. Спустя некоторое время украинцы провели первые испытания нового вооружения.

Напомним, в феврале госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка продолжит вооружать Украину с целью поддержки государства в борьбе с российской агрессией.

США летальное оружие новости Украины военная помощь посольство США
Сейчас вы просматриваете новость «Рации, боеприпасы, ПТРК Javelin: США передали Украине военную помощь на 60$ миллионов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:25
Рации, боеприпасы, ПТРК Javelin: США передали Украине военную помощь на 60$ миллионов
11:20
В ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок
11:19
Что показал скандал с Макдональдс мнение
10:43
"Вова, выходи": под стенами ОП сторонники Шария и националисты проводят акции протеста Видео
10:40
Отстаньте от Макдональдс и учите украинский мнение
10:30
Что приготовить из клубники: необычные соленые рецепты
10:11
Аэропорт Киев возобновил международные авиаперелеты: куда можно полететь
09:59
Индия и Китай на пороге большого конфликта мнение
09:41
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 17 июня
09:14
Чего ждать от курса до конца недели: аналитик дал прогноз
09:10
Признаки депрессии: 7 физических симптомов
09:05
Коронавирус в Украине на сегодня: установлены новые антирекорды Видео
08:56
Кличко продолжил тему "письки сенсацийной", опубликовано видео Видео
08:39
Ученые предрекли аномальную жару и назвали ее причины
08:28
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июня: большое везение и подарок от любимого человека Видео
08:27
Мир содрогнется, если Китай победит США в схватке сверхдержав мнение
08:02
Коронавирус в Пекине: из-за новой вспышки COVID-19 объявлен карантин
07:43
Что будет с экономикой Украины после пандемии: в Кабмине рассматривают три сценария
06:54
Зеленского осенью ждут большие проблемы мнение
06:29
Кравчук назвал сценарий ухода Путина с поста президента России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять