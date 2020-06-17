Рации, боеприпасы, ПТРК Javelin: США передали Украине военную помощь на 60$ миллионов

США передали Украине летальное оружие / Посольство США в Украине

В рамках военного сотрудничества между США и Украиной американцы передали украинцам военное оборудование, стоимость которого оценивается на сумму более 60 миллионов долларов. Это противотанковые ракеты Javelin, а также рации и боеприпасы.

Об этом сообщили в посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине в Facebook.

В дипломатическом ведомстве отметили, что помощь украинскому оборонному комплексу в условиях пандемии коронавирусной инфекции не прекращается.

"Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - отмечается в сообщении.

Напоследок в посольстве подчеркнули, что Вашингтон поддерживает Украину в борьбе за государственный суверенитет и отстаивании территориальной целостности в ходе противостояния агрессии РФ.

Отметим, впервые Украина получила от США летальное оружие в виде противотанковых ракетных комплексов Джавелин еще весной 2018 года. Спустя некоторое время украинцы провели первые испытания нового вооружения.

Напомним, в феврале госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка продолжит вооружать Украину с целью поддержки государства в борьбе с российской агрессией.