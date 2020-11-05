Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении

Бюджет на 2021 год приняли в первом чтении / УНИАН

Верховная рада Украины на заседании 5 ноября одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

Отметим, перед самим голосованием, глава парламента Дмитрий Разумков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и Кабинету министров с просьбой максимально доработать проект.

Бюджет на 2021 год - основные показатели:

Доходы должны составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн.

должны составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а - 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн. Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.

Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.

возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн. Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано поэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен. Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.

Отметим, в сентябре Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете-2021 и направил его на рассмотрение Рады. Депутаты подали к нему несколько тысяч поправок и предложений, на основе которых профильный комитет сформировал таблицу с 2500 позиций.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.

Бюджет на 2021 год – о чем ранее сообщал Главред: