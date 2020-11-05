Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении

"За" проголосовали 275 парламентариев.
Верховная рада Украины на заседании 5 ноября одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. "За" проголосовали 275 народных депутатов.
Отметим, перед самим голосованием, глава парламента Дмитрий Разумков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и Кабинету министров с просьбой максимально доработать проект.
Бюджет на 2021 год - основные показатели:
- Доходы должны составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн.
- Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.
- По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.
- Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.
- Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано поэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен. Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.
Отметим, в сентябре Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете-2021 и направил его на рассмотрение Рады. Депутаты подали к нему несколько тысяч поправок и предложений, на основе которых профильный комитет сформировал таблицу с 2500 позиций.
В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.
Бюджет на 2021 год – о чем ранее сообщал Главред:
- В государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходов на нужды армии и военно-промышленного сектора.
- Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку". По словам президента, увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен - это не просто обещания, это расчеты. И бюджет Украины выдержит эту нагрузку.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджет на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.
Автор: Мария Тупик