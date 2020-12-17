Рада провалила назначение Витренко вице-премьером - министром энергетики

Юрий Витренко / УНИАН

Верховная Рада Украины не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

За соответствующее решение в ходе заседания парламента, транслировавшегося на портале ВР, в четверг, 17 декабря, проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Кандидат имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики, с 2016 года работал на руководящих должностях в НАК Нафтогаз Украины, где отвечал за успешный судебный процесс против российского Газпрома в Стокгольмском арбитраже. Глубокое понимание энергетического сектора необходимо для его трансформации, и для этого в том числе нужен мандат первого вице-премьер-министра. Поэтому прошу поддержать кандидатуру Юрия Юрьевича Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя депутатам кандидатуру Витренко.

Сам Витренко во время выступления отметил, что видит механизм по снижению оптовой цены на газ с помощью наращивания добычи собственного газа.

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