Рада провалила назначение Витренко вице-премьером - министром энергетики

В поддержку кандидатуры Юрия Витренко отдали голоса лишь 186 народных депутатов.
Верховная Рада Украины не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.
За соответствующее решение в ходе заседания парламента, транслировавшегося на портале ВР, в четверг, 17 декабря, проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Кандидат имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики, с 2016 года работал на руководящих должностях в НАК Нафтогаз Украины, где отвечал за успешный судебный процесс против российского Газпрома в Стокгольмском арбитраже. Глубокое понимание энергетического сектора необходимо для его трансформации, и для этого в том числе нужен мандат первого вице-премьер-министра. Поэтому прошу поддержать кандидатуру Юрия Юрьевича Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя депутатам кандидатуру Витренко.
Сам Витренко во время выступления отметил, что видит механизм по снижению оптовой цены на газ с помощью наращивания добычи собственного газа.
Юрий Витренко новости:
- Напомним, Юрий Витренко 16 июля уволился из Нафтогаза.
- Отметим, Витренко сотрудничал с Нафтогазом с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК.
- В 2014 году вернулся в Нафтогаз, был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором.
- Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с Газпромом о закупке и транзите российского газа.