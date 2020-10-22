Ради кредита от МВФ Кабмин пошел на серьезные изменения в Нафтогазе - СМИ

Руководитель Нафтогаза Украины Андрей Коболев / УНИАН

В Кабмине разработали и собираются в ближайшее время утвердить новую редакцию устава госкомпании Нафтогаз Украины.

Об этом сообщает портал Украинские новости со ссылкой на имеющиеся официальные документы. Согласно новой редакции устава, Кабмин практически лишит себя права менять руководство Нафтогаза без согласия наблюдательного совета.

Принятие документа ожидается в ближайшее время ‒ как выполнение одного из последних условий меморандума о сотрудничестве с МВФ ради получения очередного транша кредита.

Соответствующий проект постановления Кабмина, по данным журналистов, уже готов и согласован в центральных органах исполнительной власти.

Согласно меморандуму с МВФ, Кабмин для получения очередного кредитного транша до конца сентября нынешнего года должен был привести устав Нафтогаза Украины в соответствие с корпоративными принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Также сообщается, что для выполнения взятых обещаний перед кредиторами властям Украине необходимо снять либо сильно ослабить ограничения по зарплатам членов наблюдательных советов государственных компаний. Это является условием для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.

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