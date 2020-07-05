Угроза для Крымского моста: ВСУ разворачивают дивизионы с ракетами Нептун

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что принятие на вооружение комплекса Нептун сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом он сказал в ходе выступления на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил ВСУ в Одессе.

"Сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники", - отметил он.

Президент также добавил, что испытание отечественного ракетного комплекса Нептун является самым важным для Украины. "Принятие его на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей", - отметил он.

Читайте такжеСтало известно о проблемах с производством новой крылатой ракеты НептунКроме того Зеленский добавил, что в ближайших планах Украины получить катера Island и Mark VI в рамках военной помощи со стороны США.

Отметим, что по словам командующего ВМС Алексея Неижпапы, в 2021 году планируется принять на вооружение противокорабельные комплексы Нептун и развернуть три дивизиона.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, один из дивизионов разместят на Азовском море, два — на Черном.

По словам Неижпапы, испытания ракетного комплекса длились несколько месяцев и показали, "что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно".

"Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить Нептун как можно скорее и грамотно его применять", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что росСМИ в своих сообщениях по поводу испытаний ракеты Нептун обращают внимание на то, что новая украинская ракета может нести угрозу для Крымского моста.