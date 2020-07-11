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Ранение активиста в Николаеве: в полиции назвали истинную причину

Ранение мужчины произошло по неосторожности. Пострадавший разбирал травматический пистолет.

11 июля 2020, 20:32
Демид Губский
Демид Губский получил ранение по неосторожности / facebook.com/Демид Губський

Утром 11 июля в Николаеве активист общественной организации получил несквозное огнестрельное ранение в голову и выжил. Раненого доставили в больницу скорой помощи из его дома. Позже СМИ узнали, что ранение получил Демид Губский.

Ранее мужчины произошло по неосторожности. Пострадавший разбирал травматический пистолет.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По версии следствия, вечером мужчина вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении, после чего они вернулись домой. Дома пострадавший решил разобрать пистолет.

"Как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", - рассказали в полиции.

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Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили помповое ружье, гранату Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия. Ружье зарегистрировано на пострадавшего, но травматический пистолет у него был незаконно.

"Местонахождение пистолета следователи установили и изъяли его. Пути поступления оружия и других причастных к этому людей теперь будет устанавливать полиция", - отметили в ведомстве.

По факту инцидента правоохранители открыли дело по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, то есть неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Как писал Главред, на месте ранения Демида Губского – главы Николаевской областной организации партии Свобода – не было оружия, однако полиция начинает давить на попытку самоубийства.

новости Николаева активист Национальная полиция
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