"Рано радоваться": инфекционист пояснил статистику коронавируса в Украине

Врач пояснил снижение количества случаев коронавируса / УНИАН

Коронавирус и не думает отступать из нашей страны, ведь многие граждане не обращаются за медпомощью.

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в интервью журналистам объяснил снижение официальной статистики заболеваемости тем, что многие украинцы попросту переносят болезнь COVID-19 дома и не обращаются к врачам.

"По сравнению с осенними месяцами — ситуация в инфекционном стационаре несколько изменилась. Обращений по скорой помощи значительно меньше. И хотя столичная больница заполнена тяжелыми больными и поступления продолжаются, наплыв не сравнить с прошлыми месяцами", - успокоил врач-инфекционист.

Ситуация с койками и кислородными станциями стабильная, поскольку огромная часть населения уже переболела коронавирусом.

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"Наблюдения над иммунным статусом тех, кто переболел, позволяет утверждать, что повторные заражения единичные и не влияют на процесс глобально. Понемногу формируется коллективный иммунитет", - продолжил Евгений Дубровский.

Но это не означает, что украинцам нужно расслабляться, поскольку ситуация с коронавирусом может ухудшиться через две недели после новогодних праздников.

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