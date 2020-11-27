Расходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерах

Кабмин предложил депутатам заметно сократить денежную дотацию для Пенсионного фонда в госбюджете-2021.
В пятницу, 27 ноября нынешнего года, правительство внесло в Верховную Раду предложение сократить ко второму чтению денежную дотацию Пенсионному фонду на 4,2% (до 195,3 миллиарда гривен) в проекте государственного бюджета на 2021 год.
Такая информация содержится в законопроекте №4000, текст которого обнародован на официальном сайте парламента. До того, в первом чтении, в госбюджете-2021 Кабмин предлагал выделить денежную дотацию Пенсионному фонду в размере 203,819 миллиарда гривен.
Однако во втором чтении в правительство финансирование ПФУ предлагается сократить на 8,5 млрд гривен ‒ до 195,319 миллиарда гривен.
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- В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
Автор: Дмитрий Видоменко