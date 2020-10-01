Расшифровка "черных ящиков" рухнувшего Ан-26 - в Минобороны озвучили свежие данные

С докладом по поводу катастрофы выступил главный инспектор военного ведомства Игорь Воронченко.
Специалисты расшифровали "черные ящики" самолета Ан-26, который потерпел катастрофу под Чугуевом в Харьковской области, однако еще будут и другие экспертизы.
Об этом заявил главный инспектор Министерства обороны Игорь Воронченко во время заседания комитета Рады по нацбезопасности и обороне и разведке.
"Версий окончательных нет. Или это человеческий фактор, или технический фактор, или внешний. Расшифровали "ящики", но еще будут экспертизы", - заявил он.
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Авиакатастрофа под Чугуевом - что было ранее:
- Вечером 25 сентября возле Чугуева (Харьковская область) на расстоянии около двух километров от военного аэродрома разбился Ан-26 и загорелся.
- На борту самолета находились 27 человек – семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
- После авиакатастрофы выжили и были госпитализированы два курсанта. СМИ писали, что они выпрыгнули из самолета.
- Позже стало известно, что один из выживших скончался в больнице. Тела остальных 25 жертв крушения Ан-26 уже найдены.
Автор: Дмитрий Видоменко