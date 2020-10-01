Расшифровка "черных ящиков" рухнувшего Ан-26 - в Минобороны озвучили свежие данные

Место крушения Ан-26 / УНИАН

Специалисты расшифровали "черные ящики" самолета Ан-26, который потерпел катастрофу под Чугуевом в Харьковской области, однако еще будут и другие экспертизы.

Об этом заявил главный инспектор Министерства обороны Игорь Воронченко во время заседания комитета Рады по нацбезопасности и обороне и разведке.

"Версий окончательных нет. Или это человеческий фактор, или технический фактор, или внешний. Расшифровали "ящики", но еще будут экспертизы", - заявил он.

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