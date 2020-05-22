УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

С автоматами и карабинами: появились снимки жертв стрелка под Житомиром, фото 18+

22 мая 2020, 12:58

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

1590134277-5099.jpg
В Житомирской области произошло массовое убийство / Фейсбук А.Геращенко

В ночь на пятницу, 22 мая, недалеко от водоема, в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области застрелили семерых человек.

Между владельцем пруда, местным жителем (1962 года рождения) и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы.

Тем временем издание УНН опубликовали фото с места преступления.

Внимание! На фото сцены насилия и жестокости:

  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН
  • Опубликованы фото с места расстрела 7 человек УНН

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на  берегу пруда собралась компания киевлян – они были давними друзьями и неоднократно там собирались на рыбалку.

Новости Житомира Житомирская область убийство
Сейчас вы просматриваете новость «С автоматами и карабинами: появились снимки жертв стрелка под Житомиром, фото 18+». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:58
С автоматами и карабинами: появились снимки жертв стрелка под Житомиром, фото 18+
12:51
Сотни миллиардов на СOVID-19: названа сумма заработка бизнесменов из США
12:43
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 22 мая
12:15
Вымогательство и наезд нацгвардейцев: что известно о массовой бойне на Житомирщине
12:04
Ученые США запатентовали первый в мире генетический тест на коронавирус
11:57
Что почитать на карантине - 5 любимых книг Аллы Костромичевой
11:57
"Просто нет слов": в Черноморске школьницы поиздевались над больной сверстницей – видео Видео
11:48
Специалисты рассказали о новых атаках на разработчиков онлайн-игр
11:42
Украину накроет холод с севера: синоптик дал неожиданный прогноз до конца мая Видео
11:33
На кону $9 триллионов: как США будут выбивать из Китая "коронавирусную" компенсацию мнение
11:30
В Польше при странных обстоятельствах погиб украинец
11:22
Трейлер фильма Довод появился онлайн в игре Fortnite Видео
11:11
Умер депутат шести созывов Рады Анатолий Матвиенко
11:01
Массовый расстрел на Житомирщине: в полиции рассказали подробности Фото
10:36
ГБР срочно вызвало Порошенко на очередной допрос Видео
10:28
Каким областям не светит ослабление карантина: в МОЗ назвали аутсайдеров
10:17
На Киев надвигается шторм: синоптик предупредил об опасности
10:00
Украина перешла на адаптивный карантин: что меняется Видео
09:57
Украина заразила своим хаосом даже США мнение
09:23
Кровавая бойня на Житомирщине: мужчина расстрелял из ружья семерых человек
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять