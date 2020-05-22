С автоматами и карабинами: появились снимки жертв стрелка под Житомиром, фото 18+

В Житомирской области произошло массовое убийство / Фейсбук А.Геращенко

В ночь на пятницу, 22 мая, недалеко от водоема, в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области застрелили семерых человек.

Между владельцем пруда, местным жителем (1962 года рождения) и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы.

Тем временем издание УНН опубликовали фото с места преступления.

Внимание! На фото сцены насилия и жестокости:

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на берегу пруда собралась компания киевлян – они были давними друзьями и неоднократно там собирались на рыбалку.