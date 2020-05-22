Нацгвардейцы вернулись из зоны ООС: появились новые детали расстрела на Житомирщине

В результате расстрела в Житомирской области погибли семеро/ Фейсбук А.Геращенко

В пресс-службе Национальной гвардии Украины рассказали подробности гибели военнослужащих в результате расстрела семерых людей в Житомирской области.

Сообщается, что среди жертв расстрела трое военных Национальной гвардии, у которых были выходные после возвращения из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"В этой страшной трагедии погибли военнослужащий Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В.С., а также военнослужащие воинской части 3066 - младший сержант Мамиченко В.Л. и старший солдат Москалец А.В. Военнослужащие находились не на службе. Находились на выходных днях после возвращения из ООС", - говорится в сообщении.

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Все обстоятельства происшествия выясняются. Подробная информация будет уточнена и сообщена позже.

Кроме того, в Нацгвардии выражают искренние соболезнования семьям погибших.

В полиции добавили, что на месте стрельбы в Житомирской области, в которой погибли семь человек, обнаружили 5 единиц зарегистрированного оружия.

Читайте такжеС автоматами и карабинами: появились снимки жертв стрелка под Житомиром, фото 18+"Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам происшествия. Среди изъятого оружия - охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда", - сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди жертв убийцы из Попельнянского района Житомирской области - бывшие участники АТО и волонтеры. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Трагедия произошла сегодня, 22 мая, около часа ночи, недалеко от водоема, в селе Новоселица Попельнянского района.

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По предварительным данным, между владельцем пруда, местным жителем 1962 года рождения, и группой приезжих возник конфликт. Владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семерых человек.