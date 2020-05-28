УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Расстрел балканского наркоторговца в Киеве: новые подробности о задержании киллеров

28 мая 2020, 12:07

Киллеры собирались бежать в Молдову.

Питер Знице
В Питера Звице стреляли в центре Киева / detective-info.com.ua

Стали известны новые подробности о задержании банды киллеров, которые стреляли в черногорского наркоторговца в центре Киева.

Один из задержанных бандитов имел при себе поддельные документы Северной Македонии. Как уточняет издание Vijesti, он оказался черногорцем, который находился в международном розыске за совершенное в прошлом году убийство. 

Его имя Стефан Джукич. Его и еще троих киллеров из Балканских стран задержали в Одессе в ночь на 27 мая, когда они хотели бежать в Молдову. 

У черногорца Стефана Джукича был поддельный македонский паспорт. Настоящая фамилия мужчины - Мандич.

Задержанные киллеры / detective-info.com.ua

Он объявлен в международном розыске за убийство в Бари, совершенное в ноябре 2019 года. Его обвиняют в том, что он стрелял в двух людей у известного бара-ресторана из автомобиля. После этого преступления Джукич бежал за границу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жертвой покушения стал 37-летний гражданин Черногории Питер Радуй Звице. Он проживет в ЖК Новопечерские Липки, на территории которого на него и напали.

В Нацполиции уточнили, что пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран. 

покушение новости Украины стрельба
Сейчас вы просматриваете новость «Расстрел балканского наркоторговца в Киеве: новые подробности о задержании киллеров». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:22
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 28 мая
12:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 мая: кому сулят новые источники заработка Видео
12:15
Защита в интернете: что такое VPN и зачем он нужен новости компании
12:09
Концертного менеджера Кобзона и Николаева обвинили в мошенничестве
12:08
Попросил прощения и попрощался: в Полтаве застрелился чиновник
12:07
Расстрел балканского наркоторговца в Киеве: новые подробности о задержании киллеров Видео
12:06
Миллиарды убытков: министра Буславец хотят внести в реестр коррупционеров
12:01
Вчерашние регионалы готовятся взять реванш мнение
11:28
Генри Кавилл устал от роли Ведьмака
11:27
Потоп в Одессе: город затопило после мощного ливня Фото Видео
11:22
Каждый четвертый киевлянин готов голосовать за кандидата в мэры от Слуги народа – опрос
11:19
Террористы "Л/ДНР" готовятся к войне: стало известно, что происходит на оккупированном Донбассе
10:54
Тарифы на воду взлетят: почему украинцев заставят платить больше Видео
10:50
Робокоп и судья Дред не помогут: почему скандалы с силовиками будут повторяться мнение
10:30
Курс доллара серьезно подпрыгнул впервые за месяц: сколько стоит валюта
10:25
Изнасилование в Кагарлыке: опубликовано фото жертвы полицейских Видео
09:56
Когда в Украину придет настоящее лето: синоптик дал прогноз погоды
09:50
"Лох педальный, ничтожество": Вятрович и Червоненко поругались в прямом эфире Видео
09:45
В России рассказали о готовности вернуть Донбасс под контроль Киева
09:32
Убийство и вооруженное нападение: всплыли новые факты о житомирском стрелке Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять