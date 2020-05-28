Расстрел балканского наркоторговца в Киеве: новые подробности о задержании киллеров

В Питера Звице стреляли в центре Киева / detective-info.com.ua

Стали известны новые подробности о задержании банды киллеров, которые стреляли в черногорского наркоторговца в центре Киева.

Один из задержанных бандитов имел при себе поддельные документы Северной Македонии. Как уточняет издание Vijesti, он оказался черногорцем, который находился в международном розыске за совершенное в прошлом году убийство.

Его имя Стефан Джукич. Его и еще троих киллеров из Балканских стран задержали в Одессе в ночь на 27 мая, когда они хотели бежать в Молдову.

У черногорца Стефана Джукича был поддельный македонский паспорт. Настоящая фамилия мужчины - Мандич.

Задержанные киллеры / detective-info.com.ua

Он объявлен в международном розыске за убийство в Бари, совершенное в ноябре 2019 года. Его обвиняют в том, что он стрелял в двух людей у известного бара-ресторана из автомобиля. После этого преступления Джукич бежал за границу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жертвой покушения стал 37-летний гражданин Черногории Питер Радуй Звице. Он проживет в ЖК Новопечерские Липки, на территории которого на него и напали.

В Нацполиции уточнили, что пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.