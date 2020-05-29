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Разборки банд маршрутчиков: что известно о перестрелке в Броварах

29 мая 2020, 11:00

В Броварах произошли разборки между группировками, крышующими маршрутки.

  • Разборки в Броварах kv.npu.gov.ua
  • Разборки в Броварах kv.npu.gov.ua
  • Разборки в Броварах kv.npu.gov.ua
  • Разборки в Броварах kv.npu.gov.ua
  • Разборки в Броварах kv.npu.gov.ua
  • Разборки в Броварах kv.npu.gov.ua
  • Разборки в Броварах kv.npu.gov.ua
  • Разборки в Броварах kv.npu.gov.ua
  • Разборки в Броварах kv.npu.gov.ua
  • Разборки в Броварах Фейсбук А.Геращенко
  • Разборки в Броварах Фейсбук А.Геращенко
  • Разборки в Броварах Фейсбук А.Геращенко
  • Разборки в Броварах Фейсбук А.Геращенко
  • Разборки в Броварах Фейсбук А.Геращенко
  • Разборки в Броварах Фейсбук А.Геращенко
  • Разборки в Броварах Фейсбук А.Геращенко
  • Разборки в Броварах Фейсбук А.Геращенко
  • Разборки в Броварах Фейсбук А.Геращенко
  • Разборки в Броварах Фейсбук А.Геращенко

В пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области произошла стрельба во время массовых стычек.

Полиция провела массовые задержания, сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Массовые задержания полицией Киевской области злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы", - написал Шевченко в микроблоге Твиттер.

Как уточнили в отделе коммуникации полиции Киевской области, по предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Работники местной полиции на месте происшествия задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают ее принадлежность.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

На разборки уже отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас прогнило", - написал он в Twitter.

Аваков заявил, что перестрелка - "отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок", добавив, что "будем лечить".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что в Броварах произошли криминальные разборки между группировками крышующими перевозки маршрутными такси.

"Криминальные разборки стали результатом не прозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области.

В результате стрельбы трое участников Криминальной разборки получили ранения из травматического оружия", - рассказал он.

Он добавил, что у задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия.

Перестрелку в Броварах уже прокомментировали в Сети:

"Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены ещё в 2015 году.

Одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы.

Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции, губернатором области Володиным и мэром Броваров Сапожко.

Если порядок не будет наведён, - буду настаивать на самой жесткой ответственности представителей местной власти", - написал в своем телеграм-канале нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.

"Броварская народная республика. Поколение сумрака встаёт в полный рост. И это ещё кушать есть чего. Для тех, кто не в курсе. На видео силовая компонента маршрутных войск выясняет право на владу осуществлять маршрутные коммуникации с Киевом", - написал политолог Юрий Романенко.

"Только вчера в эфире "Народ проти" спорили, можно ли в Украине разрешать свободное ношение оружия. И вот, Бровары, утро. Парни мирно перестреливаются из разрешённой помпы", - подчеркнул Сергей Лямец.

Напомним, ранее в Киеве стреляли в иностранца. В Нацполиции уточнили, что пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

Бровары перестрелка стрельба
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