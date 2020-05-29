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Простреленные окна и гильзы на траве: что происходит в Броварах после массовой перестрелки

29 мая 2020, 12:18

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в сложившейся ситуации Киевскую ОГА.

  • Перестрелка в Броварах PavlovskyNEWS
  • Перестрелка в Броварах PavlovskyNEWS
  • Перестрелка в Броварах PavlovskyNEWS
  • Перестрелка в Броварах PavlovskyNEWS
  • Перестрелка в Броварах PavlovskyNEWS

В Броварах Киевской области на улицах видны следы массовой перестрелки, которая произошла в пятницу утром, 29 мая.

Следы от пуль видны даже не стенах третьего этажа, передает с места событий корреспондент телеграм-канала PavlovskyNEWS.

По словам местного жителя Дениса, который недавно вернулся из зоны ООС, полиция прибыла на место в 7:24, но все участники боя уже убежали через арку во дворе.

Из окон была видна только одна группа стрелявших. Другая находилась в том месте, где маршрутки забирают людей на Киев. Этот бизнес, скорее всего, стал причиной конфликта.

Денис говорит, что люди во дворе были не местные. Стрельбу вели из ружей и пистолетов.

Результаты перестрелки можно наблюдать по всей окрестности. Разбросаны чехлы от оружия, а на земле валяются гильзы из под патронов.

Как отметил другой житель Броваров, выстрелы он услышал в 7:10. Пуля сперва пробила оконную раму в квартире, осколки от стекла его немного задели.

В свою очередь в пресс-службе Офиса генерального прокурора уточнили, что число задержанных по делу о перестрелке в Броварах Киевской области утром в пятницу увеличилось до 11 человек.

"Сейчас задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия", - указывается в сообщении.

На ситуацию уже отреагировал городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"Хочу отметить, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы", - написал он на своей странице в Facebook.

"Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - подчеркнул Сапожко.

Напомним, по предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Бровары Перестрелка в Броварах
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