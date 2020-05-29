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"Деньги и постоянные конфликты": очевидец перестрелки в Броварах рассказал о подоплеке разборки

29 мая 2020, 14:55

По словам горожанина, который видел перестрелку собственными глазами, масштабный конфликт между двумя группами коммерсантов назревал давно.

Бровары, перестрелка
Полицейские с задержанными после перестрелки в Броварах / Нацполиция

Виталий Новак, житель города Бровары, который стал очевидцем масштабной перестрелки утром в пятницу (29 мая 2020 года) специально для Главреда в деталях рассказал об инциденте.

"Жена в это время гуляла с собакой и попала в эпицентр всего этого - она позвонила мне в 7:16 и в это время уже началась основная пальба. Это произошло в районе Торгмаш (Олимпийской) – конечной трех автобусных маршрутов. Когда полицейские брали у меня показания, то они говорили, что версий у них пока нет, но, помимо прочего они расспрашивали и о других происшествиях с маршрутками – кому-то побили машину, кого-то избили", ‒ рассказал он.

Читайте такжеБеспредел с перестрелкой в Броварах: Зеленский сделал срочное заявлениеПо словам Новака, конфликт между официально зарегистрированными автоперевозчиками и автоперевозчиками-нелегалами (на транспорте которых за ту же сумму денег можно быстрее добраться до Киева) давно назревал.

"У нас тут есть как официальные маршрутки, которые под номерами ездят через весь город, и есть люди, которые небольшими автобусами забирают людей и везут в Киев. Так как это спальный район, все едут в Киев на работу и таких бусов очень много – все едут в основном в них и мало людей садятся на официальные и на этой почве между ними постоянные конфликты. Потому что цена поездки та же, 15 гривен, но доехать можно быстрее – официальная маршрутка едет 40 минут через весь город, а "бусик" - за 15 минут довозит до Лесной", ‒ утверждает он.

Как говорит Новак, ранее официальные автоперевозчики пытались решить вопрос с конкурентами-нелегалами умеренно насильственными методами ‒ с разбиванием стекол или разрезанием покрышек в автобусах. А теперь, как видно, решились применить огнестрельное оружие.

"Насколько я слышал от соседей, официальные маршрутчики уже не раз высказывали свое недовольство тем, что им неофициалы перебивают бизнес – кому-то резали шины и били стекла. И сегодня эти неофициалы собрали толпу людей, чтобы дать отпор маршрутчикам. Но до стрельбы дошло впервые", ‒ подытожил он.

Видео перестрелки в Броварах

Напомним, утром в пятницу, 29 мая 2020 года, в городе Бровары, что на Киевщине произошла масштабная перестрелка. Согласно предварительной версии событий, которую озвучили в Нацполиции,произошел конфликт между легальными коммерсантами-перевозчиками и их конкурентами нелегалами. Всего на месте перестрелки задержали десятерых вооруженных мужчин - причем все они прибыли из других регионов Украины.

Как позднее заявил Антон Геращенко(заместитель руководителя МВД Арсена Авакова)трое участников инцидента получили ранения из травматического оружия.

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