Разменная монета для супердержав: в США оценили сценарий "слива" Украины

Украина попала в треугольник Россия - США - Китай / Depositphotos

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил о том, что Украина попала в треугольник: Россия - США – Китай.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, в свою очередь Китаю тоже мешает одна страна - это Россия.

"Америка сейчас, считайте, "провинция" Китая - все американские компании перебрались в Китай и там зарабатывают деньги. Байден будет кооперироваться с Китаем и это все уже началось. Америке нужно будет чем-то расплачиваться с Китаем за определенные преференции и этим "чем-то" может стать Украина", - заявил эксперт.

В то же время он не исключил, что Байден может "слить" Украину России, однако в игре на международной шахматной доске выгоду может получить Китай.

"Украина - это ахиллесова пята, слабое место для Байдена (речь идет о бизнес-интересах Хантера Байдена в Украине, - ред.). Если Байден сдаст Украину России, у вас здесь будет бунт, потому что Россия - ваш враг. Китай же не враг Украина и ничего для Украины плохого не сделал. Но Китай хочет вас "купить", - заявил американский военный.

По его словам, для Китая интересны украинская земля и крупные предприятия.

"Украина для Китая дешевая. Он хотел купить Мотор-Сич, другие стратегические отрасли экономики Украины. Трамп на это наложил вето. Байден, я думаю, снимет это вето. В этом случае Китай начнет скупать в Украине землю, индустриальные предприятия, все то, что питает экономику страны. Я не думаю, что это будет хорошо для Украины ", - резюмировал Табах.

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