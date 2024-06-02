УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Размером, почти с куриное яйцо: на Киевщине и в двух областях выпал сильный град

Андрей Ганчук
2 июня 2024, 17:28
148
Люди делятся друг с другом в Сети кадрами выпавшего крупного града – осадки в виде ледовых комков появились в Киевской, Черниговской и Винницкой областях.
Град Киевская
Какой град выпал в Киевской области / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Необычная погода в Украине сегодня в Киевской, Черниговской и Винницкой областях. Там выпал сильный град, размером с теннисный мячик или почти куриное яйцо. Люди охотно публикуют кадры осадков в социальных сетях.

В Сети появились видео и фото града в Киевской области. Синоптики прогнозируют в столице и области кратковременный дождь и грозу.

Смотрите видео и фото града в Киевской и других областях:

Град
В Киевской области выпал град с размером почти с куриное яйцо / Скриншот Главред

Град напоминает теннисный мячик или почти куриное яйцо.

видео дня

Люди предполагают, что в скором времени град может дойти и до Киева.

Также в соцсетях пишут о таких же осадках в Черниговской и Винницкой областях.

Погода в Украине – прогноз на июнь:

Синоптики предупредили украинцев о переменчивой погоде в конце мая-начале июня. Ожидается, что в Украину прибудут тучи пыли из пустынных районов Центральной Азии. В частности, 2 июня на территории большей части страны прогнозируются грозовые дожди.

3 июня, в понедельник, ночью на востоке, а днем в северных и западных регионах пройдут дожди с грозами, прогнозирует метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Температура воздуха в среднем составит 13-18 градусов тепла. На западе и севере – от +20…+25, в остальных областях ожидается +27-33.

Град, шквалы, смерчи и +36 градусов ожидается в Украине в июне, прогнозирует Игорь Кибальчич. Нужно быть готовыми к грозовым ливням и другим погодным проявлениям.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Винницкая область Киевская область Черниговская область Погода в Украине
Реклама

Главное за день

Размером, почти с куриное яйцо: на Киевщине и в двух областях выпал сильный град

Размером, почти с куриное яйцо: на Киевщине и в двух областях выпал сильный град

17:28 Украина
Войска РФ ударили по Одессе: в ВМС опровергли фейк пропагандистов о корабле

Войска РФ ударили по Одессе: в ВМС опровергли фейк пропагандистов о корабле

16:02 Украина
Украина мощно запустила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США

Украина мощно запустила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США

16:01 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Начинается лучший период в жизни: 4 знака зодиака, которым крупно повезет в июне 22849

Начинается лучший период в жизни: 4 знака зодиака, которым крупно повезет в июне

Украина под влиянием сильной магнитной бури: когда ждать новый шторм 3379

Украина под влиянием сильной магнитной бури: когда ждать новый шторм

Кто-то боится : Зеленский высказался о мужчинах, которые не хотят воевать 2156

"Кто-то боится": Зеленский высказался о мужчинах, которые не хотят воевать

Удары HIMARS и Storm Shadow: ВСУ будут бить по двум областям РФ – прогноз 2024

Удары HIMARS и Storm Shadow: ВСУ будут бить по двум областям РФ – прогноз

Последние новости

17:49

Прилетает прямо по колоннам техники в России: оккупанты жалуются на HIMARS

17:28

Размером, почти с куриное яйцо: на Киевщине и в двух областях выпал сильный градВидео

17:25

"Говорит хуже, чем раньше": Комаровский высказался о состоянии здоровья Путина

16:28

В каком виде страны НАТО могут перебросить в Украину войска: дан однозначный ответ

16:25

Сотни людей не скрывали слез: в Киеве простились с боевым медиком Ириной ЦыбухФотоВидео

Войска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – ГорбачВойска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – Горбач
16:20

Киевщина удвоила расходы на соцподдержку защитников и ветеранов - глава ОГА Кравченко

16:02

Войска РФ ударили по Одессе: в ВМС опровергли фейк пропагандистов о корабле

16:01

Украина мощно запустила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США

15:32

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 июня: Тельцам - проблемы с деньгами, Львам - мир

Реклама
15:32

Во время страшного пожара погибла известная украинская ведущая

15:15

Угроза наступления РФ на новом направлении в Харьковской области: заявление ВСУ

14:33

Как отпугнуть птиц от черешни: что сделать, чтобы сберечь сладкий урожайВидео

14:31

В Чехии россияне налетели и избили украинских волонтеров: женщина получила травмыВидео

14:27

Звездная ведущая шоу Танці з зірками раскрыла экзотическое имя первенцаВидео

13:56

Звезда сборной Украины Зинченко купит дом беженцам из Бахмута

13:35

У ВСУ есть "зеленый свет" для ударов Storm Shadow/SCALP по аэродромам России

13:26

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: Скорпионам - расцвет, Рыбам - нежность

12:55

Город под бомбежкой: ВСУ мощно отбросили оккупантов в Волчанске

12:45

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: кто озолотится

12:45

Разрешения ВСУ от США бить по территории РФ недостаточно: заявление Зеленского

Реклама
12:40

Не через Крымский мост РФ поставляла тяжелую технику: в ВСУ объяснили атаку на Керчь

12:33

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: Раки добьются своего, Стрелецам - хорошие новости

11:50

Церковный праздник 3 июня: что категорически запрещено делать в этот день

11:26

Зеленский впервые заявил о причастности Китая к попытке срыва саммита мираФотоВидео

11:16

По всей Украине ввели аварийные отключения света - Укрэнерго

11:05

РФ готовит наступление еще на одном направлении под Харьковом: в ISW раскрыли угрозы

10:56

Популярный мобильный оператор заметно повысил тарифы: какие подорожали

09:56

"Может выйти из-под контроля": в США выдали важное заявление о войне с Китаем

09:54

Разбитная разведенка: Натали Портман поймали на "свидании" с младшим на 14 лет артистом

09:28

Гороскоп на завтра 3 июня: Раки - вами будут гордиться, Львам - будет везти до абсурда

09:10

"Спасать ситуацию на поле боя": Горбач заявил о войсках НАТО в Украине

08:56

Если не обновили свои данные: будут ли штрафовать военнообязанных украинок

07:52

Передача F-16 Украине: в ISW указали, что нельзя ВСУ упускать из вида

07:00

Ребус для тех, у кого суперзрение: найдите 3 отличия на картинках с кроликом

06:09

Почему об отправке войск в Украину заговорили именно сейчас?мнение

05:43

Гороскоп на июнь 2024 для Скорпионов: большие деньги, подарок и конфликтВидео

05:00

Начинается лучший период в жизни: 4 знака зодиака, которым крупно повезет в июнеВидео

04:32

ВСУ стерли в пыль рекордное количество оружия и оккупантов: у РФ максимальные потери

03:25

Войска НАТО будут просачиваться в Украину, как вода сквозь песок - Горбач

02:10

Удары HIMARS и Storm Shadow: ВСУ будут бить по двум областям РФ – прогноз

Реклама
01:35

Как правильно - "купувати" или "купляти": какую ошибку мы часто совершаемВидео

01 июня, суббота
23:55

ДнепроГЭС в критическом состоянии, производить электричество невозможно - ОВА

23:42

Украина под влиянием сильной магнитной бури: когда ждать новый шторм

22:42

На оккупированной Херсонщине "прилетело" по оккупантам: начался пожар, есть детонация

22:02

Какой сигнал посылает коллективный Запад Кремлю?мнение

21:51

В окрестностях Волчанска идут жесткие бои: в ВСУ рассказали о ситуации на Харьковщине

21:19

Много пострадавших и разрушения: РФ сбросила авиабомбы на детский садикФото

21:18

Шикарная Пугачева показала романтическую прогулку с Галкиным на яхте

20:35

Оружие, санкции и удары по РФ: Зеленский встретился с конгрессменами США в Сингапуре

20:23

Не долго музыка играла: нова пассия Мурата Началджиоглу намекнула на расставание

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять