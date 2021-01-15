Разработчик украинской вакцины от коронавируса рассказал о результатах опытов на кроликах

По словам Михаила Фаворова, животным ввели препарат еще несколько месяцев назад.
Руководитель проекта разработки украинской вакцины от COVID-19 Михаил Фаворов (который недавно вакцинировался от коронавируса в США препаратом компании Moderna) заявил об успешных результатах испытаний на кроликах, которым ввели препарат еще семь месяцев назад. Как сообщает портал УНН, по словам Фаворова, все животные демонстрируют стойкий иммунитет к COVID-19.
Кроме того, он утверждает, что новейшие революционные разработки в сфере матрично рибонуклеиновых вакцин нового поколения типа Pfizer не дают точного ответа на основной вопрос ‒ как долго будут существовать антитела и защита организма от коронавируса.
"Одни говорят три месяца, другие - восемь. Мы что, каждые восемь месяцев будем мРНК колоть? Это серьезный вопрос. А наша вакцина будет работать очень долго. Кролики, иммунизированные семь месяцев назад, до сих пор положительные", ‒ подчеркнул Фаворов.
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Украинская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Потенциальная украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание. Как сообщил 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов, украинская разработка полностью нейтрализовала коронавирус в организме человека.
- 22 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний вакцины от коронавируса Covid-19. Причем она имеет хорошие перспективы использования.
- 22 октября один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что украинские медики получат рабочий препарат уже через девять-двенадцать месяцев.