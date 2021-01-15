Разработчик украинской вакцины от коронавируса рассказал о результатах опытов на кроликах / УНИАН

Руководитель проекта разработки украинской вакцины от COVID-19 Михаил Фаворов (который недавно вакцинировался от коронавируса в США препаратом компании Moderna) заявил об успешных результатах испытаний на кроликах, которым ввели препарат еще семь месяцев назад. Как сообщает портал УНН, по словам Фаворова, все животные демонстрируют стойкий иммунитет к COVID-19.

Кроме того, он утверждает, что новейшие революционные разработки в сфере матрично рибонуклеиновых вакцин нового поколения типа Pfizer не дают точного ответа на основной вопрос ‒ как долго будут существовать антитела и защита организма от коронавируса.

"Одни говорят три месяца, другие - восемь. Мы что, каждые восемь месяцев будем мРНК колоть? Это серьезный вопрос. А наша вакцина будет работать очень долго. Кролики, иммунизированные семь месяцев назад, до сих пор положительные", ‒ подчеркнул Фаворов.

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