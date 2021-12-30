Разработку украинской вакцины от коронавируса остановили

Академик Андрей Сибирный заявил, что разработка украинской вакцины против коронавируса остановилась / golos.com.ua, УНИАН

Разработка украинской вакцины против коронавируса, которую проводили львовские ученые из Института биологии клеток Национальной академии наук, остановлена из-за отсутствия финансирования.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал руководитель Института, академик Андрей Сибирный.

По его словам, ученые свой "план работы выполнили", но когда исследование должно было переместиться в Польшу, все остановилось.

В частности, уже разработанный продукт нужно было исследовать на мышах в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - утверждает Сибирный.

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Также он добавил, что в Минздраве отказались от дальнейшего финансирования.

Читайте такжеВ Украине массово закрывают центры вакцинации"Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных — сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", — рассказал ученый.

На вопрос о перспективах украинской разработки вакцины против коронавируса Сибирный ответил, оно продвигаться не будет.

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