Разработку украинской вакцины от коронавируса остановили

В Минздраве отказались от дальнейшего финансирования, говорит руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук.
Разработка украинской вакцины против коронавируса, которую проводили львовские ученые из Института биологии клеток Национальной академии наук, остановлена из-за отсутствия финансирования.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал руководитель Института, академик Андрей Сибирный.
По его словам, ученые свой "план работы выполнили", но когда исследование должно было переместиться в Польшу, все остановилось.
В частности, уже разработанный продукт нужно было исследовать на мышах в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.
"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - утверждает Сибирный.
Также он добавил, что в Минздраве отказались от дальнейшего финансирования.
Читайте такжеВ Украине массово закрывают центры вакцинации"Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных — сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", — рассказал ученый.
На вопрос о перспективах украинской разработки вакцины против коронавируса Сибирный ответил, оно продвигаться не будет.
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