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Разумков назвал причину провального старта вакцинации от коронавируса

3 марта 2021, 22:53
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Дмитрий Разумков объяснил причины поздней вакцинации от коронавируса в Украине.

Дмитрий Разумков
Разумков рассказал о вакцинации от коронавируса / Фото НВ

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил причины, по которым Украина так поздно начала вакцинацию от коронавируса.

"Здесь тот случай, когда не все зависело от денег. Деньги закладывались и в прошлом году, и в бюджет этого года. Я хотел бы вам напомнить, что сначала мы не планировали создавать так называемый ковидный фонд. Но все-таки он был создан во время принятия бюджета, его главной задачей было, что когда появятся деньги, то они будут направлены на поддержку медиков, выплату дополнительной финансовой мотивации, и второе – это вакцинирование", - сказал спикер.

При этом Разумков отметил, что Кабмин вел сложные переговоры для получения вакцины.

"Много чего зависело даже не от средств, а от переговоров, и будем откровенны, в этом плане Кабмину было непросто, потому что желающих получить вакцину намного больше, чем тех возможностей, которые сегодня есть по производству вакцин. Надеюсь, что мы понемногу начнем выходить из этой ситуации, есть уже одна вакцина, сейчас речь идет о том, что будут другие", - сказал Разумков, передает Украина 24.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля, хотя Минздрав обещал старт вакцинации с 5 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
  • В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
  • Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.

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