Разумков ответил Кравчуку по поводу местных выборов на Донбассе

Дмитрий Разумков / УНИАН

Позиция украинского парламента ‒ одна из самых важных составляющих процесса, который направлен на победу над боевиками и возвращение временно оккупированных территорий на Донбассе.

Об этом заявил спикер Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков в эфире телеканала Украина 24, Именно так он прокомментировал слова руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по Донбассу и экс-президенту страны Леониду Кравчуку. Тот ранее заявил, что не спикеру Рады "решать дела ТКГ ".

"Одними из важных позиций и мнений, которые звучали, были как раз из Верховной Рады. Я думаю, так будет и впредь. Если мы говорим о том, кому решать, я думаю, что многие составляющие этого процесса: на что можно влиять, на что нельзя влиять, на что надо влиять. Однако я также хотел бы напомнить, что в этом формате работают и народные депутаты, поэтому Рада к этому процессу привлечена больше, чем другие. Именно позиция Рады является одной из важных составляющих процесса, который направлен на победу и возвращение наших временно оккупированных территорий и в первую очередь возвращение наших граждан - тех, кто сегодня пока остается на этих территориях", ‒ заявил Разумков.

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