Разумков ответил, планирует ли стать президентом после Зеленского

Дмитрий Разумков / УНИАН

Дмитрий Разумков дал комментарий недавнему заявлению экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – о том, что спикер Верховной Рады вполне может стать одним из следующих глав государства.

Об этом сообщает портал Гордон со ссылкой на интервью главы парламента.

До того Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону назвал четырех политиков, которые, на его мнению, могут стать следующим президентом Украины – и Разумков был в их числе.

"Я от Андрея Иосифовича не ожидал, что он меня включит в перечень. Было ли мне приятно? Я удивился. Удивился, потому что у нас были разные моменты взаимоотношений с Андреем", – сказал Разумков.

Кроме того, спикер Рады ответил на вопрос – может ли он себе представить, что рано или поздно возглавит Украину как президент.

"Я никогда не мог себе представить, что возглавлю парламент. Пути господни точно неисповедимы. Да, это не значит, что нужно сесть на берегу речки и ждать, что это тебе приплывет... Потому что так можно не дождаться ничего. Ты должен идти своим путем. Делай, что должен, и будь, что будет, – уверен, это абсолютно правильный подход", – подытожил он.

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