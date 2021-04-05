Разумков рассказал, будет ли в Украине своя вакцина от коронавируса

Дмитрий Разумков в деталях оценил перспективу разработки и производства в Украине миллионов доз собственной вакцины от коронавируса COVID-19.
Создание и развертывание в Украине производства вакцины от коронавируса COVID-19 будет стоить громадных денег. Об этом заявил в эфире канала Украина 24 спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Я слышу много предложений вроде того - а давайте закупим технологии, давайте здесь начнем производить. И давайте будем откровенны - шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст в сегодняшних условиях очень невелики. Потому что любая технология сегодня стоит большие-большие деньги. Сегодня это политика, это экономика, геополитика, это возможность влиять, и от такого инструмента иностранный бизнес не сможет отказаться", ‒ сказал он.
Разумков говорит, что лучше никаких обещаний по разработке вакцины не давать и дождаться, пока у украинских ученых будет на руках ее рабочий прототип.
"Ждать только этого варианта точно не стоит [пока в Украине разработают свою вакцину ‒ Главред], сейчас мы должны заняться поиском тех вакцин, которые уже есть в мире. Но также мы должны учесть, что эти вакцины должны максимально соответствовать стандартам безопасности, которые мы могли бы гарантировать нашим гражданам", ‒ подытожил он.
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Украинская вакцина от COVID-19
- В Украине работают над созданием трех вакцин против коронавирусной инфекции. В разработках препарата принимают участие специалисты Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, Института биологии клетки во Львове, а также Диапроф-Мед.
- Глава компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов 22 октября утверждал, что в Украине может появиться своя вакцина от COVID-19 через 9-12 месяцев. На тот момент шел поиск компаний, которые готовы производить будущую украинскую вакцину.
- Глава Минздрава Максим Степанов 26 октября прошлого года заявлял, что потенциальная украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новый этап испытания. Тогда он заявил, что если препарат пройдет все испытания и покажет эффективность, то у Украины уже через год будет своя вакцина.