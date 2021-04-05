Разумков рассказал, будет ли в Украине своя вакцина от коронавируса

Дмитрий Разумков / УНИАН

Создание и развертывание в Украине производства вакцины от коронавируса COVID-19 будет стоить громадных денег. Об этом заявил в эфире канала Украина 24 спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я слышу много предложений вроде того - а давайте закупим технологии, давайте здесь начнем производить. И давайте будем откровенны - шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст в сегодняшних условиях очень невелики. Потому что любая технология сегодня стоит большие-большие деньги. Сегодня это политика, это экономика, геополитика, это возможность влиять, и от такого инструмента иностранный бизнес не сможет отказаться", ‒ сказал он.

Разумков говорит, что лучше никаких обещаний по разработке вакцины не давать и дождаться, пока у украинских ученых будет на руках ее рабочий прототип.

"Ждать только этого варианта точно не стоит [пока в Украине разработают свою вакцину ‒ Главред], сейчас мы должны заняться поиском тех вакцин, которые уже есть в мире. Но также мы должны учесть, что эти вакцины должны максимально соответствовать стандартам безопасности, которые мы могли бы гарантировать нашим гражданам", ‒ подытожил он.

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Украинская вакцина от COVID-19