Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как себя чувствует.
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.
На своей странице в Facebook спикер парламента сообщил, что чувствует себя хорошо, находится сейчас на изоляции и будет работать дистанционно.
"Болезнь настигла и мою семью. Придерживайтесь карантина и берегите себя и близких!", – обратился к украинцам Разумков.
Как отметил Дмитрий Разумков, риск заболеть коронавирусом есть у каждого.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак заразились коронавирусом.
- Также коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева. Коронавирус в Украине подхватил и ряд народных депутатов.
- Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.
Автор: Мария Тупик