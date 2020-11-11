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Разумков заразился коронавирусом

11 ноября 2020, 18:41

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как себя чувствует.

Дмитрий Разумком заболел коронавирусом / УНИАН

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.

На своей странице в Facebook спикер парламента сообщил, что чувствует себя хорошо, находится сейчас на изоляции и будет работать дистанционно.

"Болезнь настигла и мою семью. Придерживайтесь карантина и берегите себя и близких!", – обратился к украинцам Разумков.

Как отметил Дмитрий Разумков, риск заболеть коронавирусом есть у каждого.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

коронавирус Дмитрий Разумков
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