Разумкову не понравилось, как Ермак подбирает кадры с внучкой Фокина

Разумков прокомментировал заявление внучки Фокина / УНИАН

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков негативно оценил заявление внучки первого премьер-министра Украины Витольда Фокина о том, что ее дедушка попал в Трехстороннюю контактную группу благодаря давнему знакомству с Андреем Ермаком.

"Если мы говорим о подходах к формированию и подбору кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров", — сказал Разумков в рамках брифинга в парламенте.

По словам политика, профильный комитет Верховной Рады планировал провести встречу с Фокиным, однако он в парламент не явился. В результате обсуждение вопроса приняли решение перенести на неопределенное время.

Также Разумков отреагировал на скандальные заявления Фокина о том, что Донбассу нужно дать "особый статус" и объявить амнистию боевикам. По его словам, замглавы делегации в ТКГ выражал "свои личные позиции". Спикер Рады высказал возмущение в связи с заявлением Фокина, который обвинил депутатов парламента в нежелании добиться мира в Украине.

"Я думаю, что Верховная Рада точно доказывала уже много раз, что она делает все возможное, иногда даже больше, для того, чтобы этот мир был достигнут", — добавил Разумков.