Кравчук объяснил появление в ТКГ "общественных советников" от ОРДЛО

Бывший президент Украины Леонид Кравчук разразился весьма эмоциональным комментарием.
Российская Федерация и подконтрольные ей боевики в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе делают все возможное, чтобы окончательно заблокировать выполнение Минских соглашений. Об этом заявил в комментарии порталу Гордон руководитель украинской делегации в группе Леонид Кравчук.
"Москва и ее подчиненные, в данном случае ОРДЛО, делают все возможное, чтобы заблокировать решения нормандского формата и выполнение Минских соглашений. Любые вопросы, которые обсуждаются в ТКГ, привязывают к политическим требованиям. Обмен удерживаемыми, работа пропускных пунктов и так далее (все, что имеет огромное значение для жителей неподконтрольных районов) блокируют политическими требованиями. Это делается искусственно, чтобы никуда не двигаться. В итоге с 22 июля 2020 года ничего не решается. Но этому политическому шулерству когда-нибудь наступит конец", ‒ рассказал он.
По его мнению, недавняя инициатива с "общественными советниками" в ТКГ – чистой воды создание дополнительного напряжения в переговорах.
"Неизвестно с чьего разрешения, каким решением эти "советники" пришли на заседание подгруппы ТКГ. Фактически их цель – создание напряженной ситуации при обсуждении, внесение разных неконструктивных предложений. Например, в благородном порыве типа вернуть Украине ее граждан. Но не просто возвратить, а через [кума президента РФ Владимира Путина, нардепа Виктора - Главред] Медведчука. Я спрашиваю, а что Медведчук – это отдельное государство? Уверен, завтра уже будут говорить, что Украина не хочет забирать своих людей. А Медведчук будет себя пиарить так же, как он уже пиарится на вакцине", – подытожил Кравчук.
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Война на Донбассе
- Советник главы делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович 12 января заявил, что Украина предложила комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе, который позволит России уйти из Донбасса. Но Кремль не соглашается с украинскими условиями.
- Глава украинской делегации Леонид Кравчук уточнял, что Украина готова пойти на определенные уступки по Донбассу и Крыму, однако Киев не позволит Москве вести дискуссию с позиции силы.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в неспособности повлиять на Киев с целью выполнения Минских соглашений.