Кравчук объяснил появление в ТКГ "общественных советников" от ОРДЛО

Леонид Кравчук / Главред

Российская Федерация и подконтрольные ей боевики в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе делают все возможное, чтобы окончательно заблокировать выполнение Минских соглашений. Об этом заявил в комментарии порталу Гордон руководитель украинской делегации в группе Леонид Кравчук.

"Москва и ее подчиненные, в данном случае ОРДЛО, делают все возможное, чтобы заблокировать решения нормандского формата и выполнение Минских соглашений. Любые вопросы, которые обсуждаются в ТКГ, привязывают к политическим требованиям. Обмен удерживаемыми, работа пропускных пунктов и так далее (все, что имеет огромное значение для жителей неподконтрольных районов) блокируют политическими требованиями. Это делается искусственно, чтобы никуда не двигаться. В итоге с 22 июля 2020 года ничего не решается. Но этому политическому шулерству когда-нибудь наступит конец", ‒ рассказал он.

По его мнению, недавняя инициатива с "общественными советниками" в ТКГ – чистой воды создание дополнительного напряжения в переговорах.

"Неизвестно с чьего разрешения, каким решением эти "советники" пришли на заседание подгруппы ТКГ. Фактически их цель – создание напряженной ситуации при обсуждении, внесение разных неконструктивных предложений. Например, в благородном порыве типа вернуть Украине ее граждан. Но не просто возвратить, а через [кума президента РФ Владимира Путина, нардепа Виктора - Главред] Медведчука. Я спрашиваю, а что Медведчук – это отдельное государство? Уверен, завтра уже будут говорить, что Украина не хочет забирать своих людей. А Медведчук будет себя пиарить так же, как он уже пиарится на вакцине", – подытожил Кравчук.

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Война на Донбассе