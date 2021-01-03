Разведка предупредила о возможном вторжении РФ из-за воды для Крыма

Россия вынашивает планы операции по захвату украинских территорий / Фото: mil.ru

В Службе внешней разведки Украины призвали к бдительности в связи с возможным вторжением Вооруженных сил РФ в Херсонскую область с целью решения острых проблем водоснабжения Крыма.

"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным украинских разведчиков, Крым был "превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия".

"В дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнёров исключительно на собственных внутренних проблемах", — подытожили в ведомстве.

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