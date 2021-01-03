Разведка предупредила о возможном вторжении РФ из-за воды для Крыма

В ведомстве напомнили, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В Службе внешней разведки Украины призвали к бдительности в связи с возможным вторжением Вооруженных сил РФ в Херсонскую область с целью решения острых проблем водоснабжения Крыма.
"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным украинских разведчиков, Крым был "превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия".
"В дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнёров исключительно на собственных внутренних проблемах", — подытожили в ведомстве.
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Засуха в Крыму
Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства на осень, воды для нужд населения на полуострове достаточно.
В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".