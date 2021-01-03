УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Разведка предупредила о возможном вторжении РФ из-за воды для Крыма

3 января 2021, 23:05

В ведомстве напомнили, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

крым, армия, россия
Россия вынашивает планы операции по захвату украинских территорий / Фото: mil.ru

В Службе внешней разведки Украины призвали к бдительности в связи с возможным вторжением Вооруженных сил РФ в Херсонскую область с целью решения острых проблем водоснабжения Крыма.

"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным украинских разведчиков, Крым был "превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия".

"В дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнёров исключительно на собственных внутренних проблемах", — подытожили в ведомстве.

Читайте такжеВ Крыму пересох живописный водопад Су-Учхан

Засуха в Крыму

новости России засуха внешняя разведка новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Разведка предупредила о возможном вторжении РФ из-за воды для Крыма». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Визит Зеленского на Прикарпатье закончился скандаломВизит Зеленского на Прикарпатье закончился скандалом В Украине взмыли тарифы на мобильную связь: что нужно знать абонентамВ Украине взмыли тарифы на мобильную связь: что нужно знать абонентам Новогоднее обращение Зеленского: как отреагировали украинцыНовогоднее обращение Зеленского: как отреагировали украинцы СМИ узнали, что случилось с якобы заразившей Кернеса COVID-19 домработницейСМИ узнали, что случилось с якобы заразившей Кернеса COVID-19 домработницей Поздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение ЗеленскогоПоздравление Путина в Украине превзошло по популярности обращение Зеленского
Следующий материал

Последние новости

23:19
Гороскоп на 4 января для всех: широкая улыбка Фортуны и карьерная расплата
23:05
Разведка предупредила о возможном вторжении РФ из-за воды для Крыма Видео
22:33
Коронавирус в Украине 3 января – за сутки выявили 4,5 тысячи больных Видео
22:16
Над Мраморным морем самолет пошел на экстренную посадку после столкновения с птицами
22:11
Сенаторы-республиканцы призвали Конгресс утвердить победу Байдена Видео
Реклама
21:37
В Крыму избили супругу и дочь украинского активиста Видео
21:23
В Польше украинка растрощила десять автомобилей в ДТП
21:01
Эстония выдвинула Путину территориальные претензии
20:45
В Италии украинка выпала из окна из-за тоски по родине
20:35
Грачевский рассказал о своем состоянии после госпитализации с COVID-19
20:10
Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го Фото
19:52
В Украине значительно повышена норма по коронавирусу - Минздрав
19:45
Астролог назвал пруна января №1 Видео
19:44
Мутировавший штамм COVID-19 добрался до Таиланда Видео
19:18
Трамп прошелся по статистике коронавируса в США
19:17
Синоптик спрогнозировал Украине снежный и морозный период Видео
19:08
Каждый год по ребенку: под Хмельницким женщина родила 18 малыша Видео
18:48
Мендель в стильном костюме похвасталась тату Видео
18:33
В Польше украинские туристы провалились под лед на озере Морске-Око
18:12
Будьте осторожны: водителей Киева предупредили об опасности Видео
Реклама
18:03
Убийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертва
17:40
Украина отменила пошлины на ввоз вин по требованию ЕС
16:54
У Байдена придумали, как окончательно разобраться с Трампом - Bloomberg Видео
16:45
США похвастались, как жестко "щемили" Россию из-за Украины Видео
16:30
В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х Фото Видео
16:04
"Шерсть на спине дыбом": Усика поймали на недопустимой ошибке Видео
15:44
Языковой омбудсмен уточнил, кому придется обязательно сдавать экзамен по украинскому Видео
15:36
Степанов самостоятельно выбрал поставщика вакцины от коронавируса - глава Медзакупок Видео
14:42
На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИ Видео
14:39
Мешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинку
14:22
В моде каре с челкой: особенности самой привлекательной стрижки 2021 Фото
13:54
В Офисе президента рассказали о возможности отмены январского карантина Видео
13:24
Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи Видео
13:24
Кравчук пояснил, почему Украина отдала ядерные боеголовки россиянам
13:11
"Санкции против России из ада": астролог назвал самый жесткий день января 2021 Видео
12:40
Первооткрыватель Эболы предупредил об опасности новой смертельной болезни
12:35
Часть Закарпатья мотнуло: раскрыт интересный факт об очаге землетрясения
12:11
Американцы назвали источник происхождения коронавируса Видео
12:03
"Нет никакой подушки": эксперт рассказал, что будет с курсом гривны в 2021 году Видео
11:10
"Весна опять пришла": синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю
Реклама
11:00
Гороскоп для всех на 3 января: сверхмощный сексуальный потенциал и "хлебный" риск Видео
10:29
Зеленский записал для всех областей и Крыма специальные поздравления с Новым годом Видео
09:52
В США легендарного телеведущего Ларри Кинга увезли в больницу с COVID-19 Видео
09:46
В Киеве за сутки возросло число случаев заражения коронавирусом и смертей Видео
09:27
Немецкий депутат рассказал, почему отказ от Северного потока-2 станет "самоубийством" Видео
09:02
США vs Китай: кто будет влиять на Украину в 2021 году мнение
08:58
Последний шанс Трампа: Пенс поддержал намерение республиканцев оспорить результаты выборов Видео
08:46
Зеленский объяснил, зачем ему нужно говорить с Путиным Видео
07:44
Когда закончится пандемия коронавируса: врач сделал важное заявление Видео
07:27
Россия вознамерилась испытать свою вакцину против коронавируса на украинцах Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять