"Реанимации переполнены": Кличко бьет тревогу из-за ситуации с коронавирусом

Виталий Кличко заявил о критической ситуации в больницах / Facebook

В столице большинство пациентов с коронавирусом в больницах нуждаются в кислороде, заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире Радио Свобода в субботу, 30 октября.

"Наши больницы готовы, мы готовились к следующей волне и эксперты-вирусологи говорили, что осенью эта волна будет. Вот сейчас она приходит и приходит с очень плохими цифрами. Подавляющее большинство людей, которые находятся в больницах, нуждаются в кислороде, нуждаются во внимании врачей, и реанимации переполнены. Если больницы сейчас наполнены на 65%, отделение интенсивной терапии переполнено во всех больницах. И мы видим, сколько смертей. Ситуация непростая. Могу сказать, что мы увеличили до 6 тысяч коек в наших больницах. И если нужно будет, мы готовы еще дополнительно развернуть 5,5 тысячи коек. Но больше мы не сможем сделать", - сказал Кличко.

По его словам, больше коек не могут развернуть из-за нехватки врачей.

"Мы можем сделать дополнительные кровати, но ключевой вопрос - где мы возьмем врачей? Людей лечат не койки, людей лечат врачи", - пояснил мэр.

Также Кличко поблагодарил медиков за работу в таких условиях и заверил, что столичные COVID-больницы обеспечены всем необходимым.

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"В городе Киеве есть 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, 95% коек снабжены кислородом, закуплены все препараты, костюмы, маски, дезинфекторы в достаточном количестве. С кислородом сейчас небольшие проблемы, потому что сейчас нуждаются в кислороде гораздо больше, чем в прошлую волну, в каждой из больниц. Но я убежден, что мы с этим вызовом также сможем справиться", - отметил Кличко.

Наконец, мэр Киева подчеркнул, что единственной защитой на сегодняшний день является вакцинация.

Коронавирус в Украине

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 26 198 человек, из них - 1649 детей и 379 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5305 человек.

За сутки 29 октября, в Украине умер 541 человек. В то же время выздоровели 9449 человек.