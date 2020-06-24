Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о референдуме

К законопроекту Зеленского о народовластии предложено множество правок / УНИАН

Проект закона авторства президента Владимира Зеленского №3612 О народовластии путем всеукраинского референдума могут рассмотреть во втором чтении уже в середине следующего месяца.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам главы украинского парламента, Рада рассмотрит законопроект ориентировочно в период с 14 по 17 июля.

"Я надеюсь, что мы сможем его рассмотреть во втором чтении в конце этой сессии, то есть через одну пленарную неделю (с 14 по 17 июля )", - отметил политик.

Разумков утверждает, что к законодательной инициативе Зеленского предложено множество правок, поэтому обсуждение законопроекта во втором чтении на следующей неделе маловероятно.

Напомним, законопроект о всеукраинском референдуме был зарегистрирован в Раде 9 июня. Проект закона предполагает введение в Украине народовластия путем проведения национальных и местных референдумов.

Позже появился текст законодательной инициативы. В нем указано, что с инициативой проведения референдума могут выступить не менее 3 миллионов украинцев, а для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 50% избирателей.

В первом чтении законопроект приняли 18 июня. За него проголосовали 252 украинских парламентария.

Ранее Дмитрий Разумков рассказал, какие вопросы не будут вынесены на референдум.