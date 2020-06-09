В Раде появился законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме

Зеленский готовит Украину к референдуму / УНИАН

В украинском парламенте во вторник, 9 июня, зарегистрирован законопроект под №3612 О народовластии путем всеукраинского референдума. Инициатором законодательной инициативы является глава государства Владимир Зеленский.

Данная информация опубликована на официальном портале Верховной Рады Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.

На данный момент текст проекта закона еще не обнародован, также к нему пока нет никаких документов.

Добавим, пропрезидентская партия Слуга народа разрабатывала пять проектов закона, на базе которых планировалась реализация национальных и местных референдумов.

В ноябре прошлого года Зеленский заявлял, что парламент примет закон о референдуме. Законодательная инициатива установит виды референдумов в Украине и механизмы их реализации. Президент считает, что при помощи референдумов граждане смогут высказать свою точку зрения касательно важных вопросов.

Как заявлял Руслан Стефанчук, на референдуме можно будет отменить законы или же принимать решения об отставке украинских чиновников.

28 февраля в Раде одобрили окончательный вариант проекта закона О всеукраинском референдуме. Уже 4 марта текст документа был обнародован на сайте ВР и вынесен на общественное обсуждение. Законопроект направили на одобрение в Венецианскую комиссию.

В тексте документа были обозначены следующие моменты, которые могут быть вынесены на референдум:

Согласование и утверждение изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции

Вопросы общегосударственного значения

Ратификация международных договоров, которые могут предусматривать изменения территориального устройства Украины

Отмена определенных законов Украины или их положений

В руководстве Слуги народа предположили, что законопроект о всеукраинском референдуме будет принят в первом чтении до 17 июля.

Ранее первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук назвал основные условия для проведения всеукраинского референдума. По его словам, в мероприятии должны принять участие не менее 3 миллионов украинцев. Должны проголосовать как минимум 2/3 областей.