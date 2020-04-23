"Побои, плевки, матюки": психиатр озвучила ужасы второго этапа реформы медицины

Медики возмущены реформой медицины / Фото: rayonka

Врач психиатрической больницы Киева Наталья Стримовская эмоционально заявила, что вторая волна медицинской реформы уменьшила зарплату медиков до минимума и отечественную медицину неизбежно ждет крах. Она не сомневается, что сотрудники больниц не захотят работать при такой нищенской оплате труда, поэтому тяжелые пациенты останутся без необходимой помощи.

"Койки у нас весь последний год заполнены на 99 %. Острыми психотическими пациентами. На сутки остаётся одна медсестра и две санитарки. Которые имеют дело с возбужденными, суицидальными, агрессивными, соматически тяжелыми пациентами, пациентами со СПИДом, сифилисом и тд. Получает санитарка около 3500 грн в месяц, Медсестра - около 5000. Я врач-психиатр высшей категории со стажем работы 17 лет получаю на руки 8000 грн. Плюс побои, плевки, матюки и постоянную моральную травму от созерцания безумия и человеческого горя. Как вы понимаете, набрать персонал на такую работу за такие деньги малореально", - написала она в Facebook.

По словам Стримовской, медиков заверили, что реформа сделает медицину более качественной и доступной, а оплату труда - более достойной. Им обещали, что зарплата не будет уменьшена. Однако перед пасхальными праздниками сообщили, что все надбавки снимаются.

"В пятницу перед Пасхой выдали аванс в размере 1500 грн (в моем случае - вместо 4000). Во вторник после Пасхи объявили, что все должны подписать приказ, что готовы работать за минимальный оклад: в моем случае - это 3800 грн. Во вторник объявили, что каждое отделение должно уволить 11 сотрудников. В случае моего отделения - из 25.

Читайте такжеКрах украинской медицины в разгар эпидемииУ меня вопрос к Министерству Здравоохранения и к правительству: это та пресловутая благодарность медикам, о которой вы трындите на каждом углу?" - спросила врач.

Медик подчеркнула, что снижение зарплат убьет психиатрию. И опасные пациенты останутся на попечении родных и близких, и это станет реальной угрозой для общества. Многие из них живут на мизерную пенсию по инвалидности и не могут позволить себе лечение в частных клиниках.

"Я в ярости. Я в ярости, и мне безумно-безумно-безумно стыдно за эту долбанную страну, за этих безголовых и аморальных, преступных людей, которые сидят у власти. Глубокий стыд и опустошение. Крах медицины. Крах психиатрии. Не вижу света в конце туннеля", - подытожила доктор.

Как ранее сообщалось, в Украине стартовал второй этап медреформы и из-за нововведений пациенты Львовской областной психиатрической больницы остались без еды.

Напомним, главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко заявила, что продление карантина было правильным решением правительства, поскольку места в инфекционных больницах заканчиваются в связи с большим количеством больных коронавирусом.