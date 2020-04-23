УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Побои, плевки, матюки": психиатр озвучила ужасы второго этапа реформы медицины

23 апреля 2020, 19:15

Медик утверждает, что зарплата снизилась до минимальной и за такие деньги невозможно продолжать работу.

Больница в городе Пологи
Медики возмущены реформой медицины / Фото: rayonka

Врач психиатрической больницы Киева Наталья Стримовская эмоционально заявила, что вторая волна медицинской реформы уменьшила зарплату медиков до минимума и отечественную медицину неизбежно ждет крах. Она не сомневается, что сотрудники больниц не захотят работать при такой нищенской оплате труда, поэтому тяжелые пациенты останутся без необходимой помощи.

"Койки у нас весь последний год заполнены на 99 %. Острыми психотическими пациентами. На сутки остаётся одна медсестра и две санитарки. Которые имеют дело с возбужденными, суицидальными, агрессивными, соматически тяжелыми пациентами, пациентами со СПИДом, сифилисом и тд. Получает санитарка около 3500 грн в месяц, Медсестра - около 5000. Я врач-психиатр высшей категории со стажем работы 17 лет получаю на руки 8000 грн. Плюс побои, плевки, матюки и постоянную моральную травму от созерцания безумия и человеческого горя. Как вы понимаете, набрать персонал на такую работу за такие деньги малореально", - написала она в Facebook.

По словам Стримовской, медиков заверили, что реформа сделает медицину более качественной и доступной, а оплату труда - более достойной. Им обещали, что зарплата не будет уменьшена. Однако перед пасхальными праздниками сообщили, что все надбавки снимаются.

"В пятницу перед Пасхой выдали аванс в размере 1500 грн (в моем случае - вместо 4000). Во вторник после Пасхи объявили, что все должны подписать приказ, что готовы работать за минимальный оклад: в моем случае - это 3800 грн. Во вторник объявили, что каждое отделение должно уволить 11 сотрудников. В случае моего отделения - из 25.

Читайте такжеКрах украинской медицины в разгар эпидемииУ меня вопрос к Министерству Здравоохранения и к правительству: это та пресловутая благодарность медикам, о которой вы трындите на каждом углу?" - спросила врач.

Медик подчеркнула, что снижение зарплат убьет психиатрию. И опасные пациенты останутся на попечении родных и близких, и это станет реальной угрозой для общества. Многие из них живут на мизерную пенсию по инвалидности и не могут позволить себе лечение в частных клиниках.

"Я в ярости. Я в ярости, и мне безумно-безумно-безумно стыдно за эту долбанную страну, за этих безголовых и аморальных, преступных людей, которые сидят у власти. Глубокий стыд и опустошение. Крах медицины. Крах психиатрии. Не вижу света в конце туннеля", - подытожила доктор.

Как ранее сообщалось, в Украине стартовал второй этап медреформы и из-за нововведений пациенты Львовской областной психиатрической больницы остались без еды.

Напомним, главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко заявила, что продление карантина было правильным решением правительства, поскольку места в инфекционных больницах заканчиваются в связи с большим количеством больных коронавирусом.

новости Украины реформа медицины зарплата медицинская помощь новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость ««Побои, плевки, матюки»: психиатр озвучила ужасы второго этапа реформы медицины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:32
Отдых в Карпатах на майские 2020 – карантин лишь взвинтил цены
19:30
Маникюр весна 2020: в моде кислотный маникюр и бананы на ногтях - фото Фото
19:29
"Угрожали харкнуть": мэр Ивано-Франковска поведал, за что разозлился на ромов
19:15
"Побои, плевки, матюки": психиатр озвучила ужасы второго этапа реформы медицины
19:12
Ревизор Карантин 2 выпуск смотреть онлайн 23-04-2020 Видео
19:11
Чем лечат коронавирус сегодня и почему рекомендации меняют каждый день Видео
18:35
Не только ВКонтакте: глава СБУ предложил продлить и расширить запрет против российских сайтов
18:24
Бульдозеры разрушают старый вход в Киевский зоопарк: опубликовано видео Видео
18:23
Документальный сериал Мандалорец - дата выхода и как смотреть Видео
18:11
Коронавирус в Беларуси: Лукашенко заявил, что ВОЗ ему не указчик Видео
18:05
Зеленский назвал два условия отмены карантина в Украине
18:00
Ветер Любви 16 серия смотреть онлайн 23-04-2020 Видео
17:33
"Бухое святейшество": в Харькове с погоней задержали пьяного священника УПЦ МП
17:24
Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Украине: детали
17:10
Ветер Любви 15 серия смотреть онлайн 23-04-2020 Видео
16:56
Редис и бананы: рецепт простого необычного салата Видео
16:46
МОЗ объяснил, где украинцы чаще всего заражаются Ковид-19 Видео
16:45
Петляет и изворачивается: корабль для достройки Северного потока-2 еще раз поменял курс
16:36
Своими фонами для Zoom поделилась аниме-студия Ghibli
16:35
Затяжная магнитная буря ударит по голове в конце апреля – что делать Видео
15:46
"Накроет фронт": части Украины светят серьезные дожди Видео
15:43
Флэш 6 сезон завершают досрочно из-за коронавируса
15:18
Как транспорт будет работать после карантина: в Кабмине раскрыли схему Видео
14:50
"Российская дезинформация": в посольстве США рассказали о биолабораториях Пентагона в Украине Фото
14:47
"Коштоверт, кончетреба, свитляр": лингвистов распекли в Сети за новые слова для украинского языка
14:45
"Зеленский может это прекратить": эксперт рассказал о злоупотреблениях на рынке электроэнергии
14:39
"С помощью ремня быстрее дойдет": мама пацанки в прямом эфире просила прощения Видео
14:10
Выпуск Watch Dogs Legion хотят приурочить к старту продаж PlayStation 5 и Xbox Series X
13:50
Заработался: Нефедов на таможне в марте невероятно поднял себе зарплату
13:44
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 23 апреля
13:15
Какие привычки нужно изменить для победы над коронавирусом - Science
13:11
Авторы Warcraft 3 Reforged из Blizzard отобрали у игроков право на творчество и самореализацию
13:00
Веном 2 - дата выхода, актеры и тизер Видео
12:50
"Крупная прибыль и повышение": кого в мае будет сопровождать удача
12:29
Поздравления с Днем психолога 2020 – открытки и тексты прикольные
12:11
"Неслабый дождь": когда Киев "зальет" – синоптики назвали даты Видео
12:05
В Украине официально презентовали цифровые паспорта: опубликовано видео Видео
11:58
Что будет с курсом гривни до конца 2020: эксперты Fitch дали тревожный прогноз
11:55
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
11:37
Гороскоп на завтра: любовное везение и властный покровитель Видео
11:21
Скачок заболеваемости СOVID-19 в Украине: в МОЗ назвали главную причину
10:53
На Донбассе отыскали новейшее оружие из России: опубликовано фото
10:29
"Реформы" Саакашвили закончатся продажей остатков и финансовым рабством мнение
10:09
Саакашвили рассказал, будет ли нападать на Зеленского
10:01
Эксперты по кибербезопасности обнаружили опасные уязвимости в умных домах
09:42
Карантин забирает последнее у простых украинцев мнение
09:32
Новый антирекорд: коронавирус в Украине нашли еще у сотен человек Видео
09:20
Доллар в Украине подешевел: сколько стоит валюта 23 апреля
08:56
Убийственная доза коронавируса: названы самые опасные места Видео
08:35
Двух лет карантина Украина не выдержит мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять