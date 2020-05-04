СМИ узнали шокирующие факты об "улучшении" медреформы

Реформа медицины может завершиться, не начавшись / УНИАН

Украинская власть прорабатывает сценарии, чтобы не допустить реализации второго этапа реформы медицины, однако "улучшения" станут, фактически, стартом ее сворачивания.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения, планируется отменить контракты со всеми 1645 учреждениями, которые подписала НСЗУ.

Деньги в ведомстве намерены распределить не по тому принципу, как заложено в реформе медицины, то есть в зависимости от количества услуг, а просто так, как было распределено в 2019 году.

Журналисты констатируют, что "улучшения", по сути, являются сворачиванием реформы.

Отмечается, что популярные медицинские учреждения, которые надеялись на увеличение финансирования из-за большого количества пациентов, денег не получат. Однако это спасет мелкие больницы, которые по реформе могли только закрыться, но смогут продолжить работу.

Читайте также"Побои, плевки, матюки": психиатр озвучила ужасы второго этапа реформы медицины"Чтобы хватило денег, собираются также отменить некоторые пакеты приоритетные услуги - эндоскопию, роды, неонатологию. То есть, бесплатных обследований и родов не будет", - говорит источник.

Если "улучшения" для реформы все же примут, то частные клиники, которые подписали договора с НСЗУ, вообще не получат средств на пациентов.

Об изменения намерены публично заявить уже завтра – выступят министр здравоохранения Максим Степанов, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Напомним, Зеленский сообщил, что вследствие реформы медицины, которую начала реализовывать предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун, прогнозируется увольнение 50 тысяч медиков.

Как ранее сообщалось, врачи из Винницы вышли на протесты. Вместо обещанной тройной зарплаты в апреле медикам доплатили по 83 копейки. Медики требуют от государства выплатить положенные им по закону деньги.