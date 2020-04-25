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1500 гривен аванса: глава Минздрава пояснил мизерную зарплату врача

25 апреля 2020, 01:02

Министр пообещал исправить ситуацию с помощью аудита.

Максим Степанов
Максим Степанов пообещал пересмотреть зарплаты медиков / Фото: Facebook Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на эмоциональное заявление врача одной из столичных психиатрических больниц, которая пожаловалась, что вторая волна реформы медицины урезала зарплаты медиков и перед Пасхой она получила 1500 гривен аванса вместо 4000 гривен.

В рамках брифинга Степанов заявил, что ведомство тщательно проводит аудит и проверку после начала второго этапа медреформы. Он также ответил на заявление доктора о сокращении вакансий в сфере психиатрии, пообещав сохранение прежней работы отрасли.

"Медработники не должны получать зарплату на уровне рабства. Я уверен, что мы можем сделать выводы после аудита, чтобы врачи не увольнялись и не закрывалась ни одна больница. После аудита мы обязательно предложим решение", – сказал министр.

Степанов добавил, что реформа здравоохранения будет продолжена, поскольку является приоритетным направлением деятельности президента Владимира Зеленского.

Напомним, врач психиатрической больницы Киева Наталья Стримовская эмоционально заявила, что вторая волна медицинской реформы уменьшила зарплату медиков до минимума и отечественную медицину неизбежно ждет крах. Она не сомневается, что сотрудники больниц не захотят работать при такой нищенской оплате труда, поэтому тяжелые пациенты останутся без необходимой помощи.

Как ранее сообщалось, в Украине стартовал второй этап медреформы и из-за нововведений пациенты Львовской областной психиатрической больницы остались без еды.

Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины новости Украины зарплата трагедия врачи
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