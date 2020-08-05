Реформа полиции: у Авакова хотят заменить участковых шерифами

У Авакова хотят заменить участковых шерифами/ Fusion Movies

В Украине в ближайшее время проведет реформу института участковых инспекторов – его постепенно заменят полицейские громады, которые будут работать по аналогии с американскими шерифами.

Об этом в эфире канала Украина 24 рассказал Владимир Мартыненко ‒ советник министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Сейчас у нас запускается такая новая форма ‒ полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции", ‒ сказал он.

Мартыненко также отметил ‒ полицейские громады будет постоянно находиться на территории общины и постоянно сотрудничать с ее жителями.

"И тут финансирование в том числе ложится на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Мартыненко назвал условия, при которых полицейские патрули вновь вернутся поезда в Украине. Эта тема стала сверхактуальной после того, как в субботу, 1 августа, в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на тележурналистку Анастасию Луговую. Женщина ехала с несовершеннолетним ребенком. Неадекватный мужчина избил женщину и попытался изнасиловать.