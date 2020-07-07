Получит ли Украина быстро назад Крым и Донбасс после распада РФ: прогноз эксперта

После распада РФ Украина не сможет быстро реинтегрировать оккупированные территории, полагает эксперт / УНИАН

Распад Российской Федерации не означает, что Украина сможет быстро вернуть Крым и захваченную часть Донбасса.

У Киева нет достаточно ресурсов, чтобы провести успешную реинтеграцию захваченных территорий, если вдруг завтра РФ уйдет с Донбасса, рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса на чате в Главреде.

Собеседник добавил, что в нашей стране просто нет концепции реинтеграции и видения того, как мы будем возвращать эти территории, не создавая новых проблем и конфликтов.

"Я считаю, что распад России не означает, что мы сможем быстро вернуть Крым и Донбасс. Даже сегодня мы не имеем достаточно финансовых, экономических и политических ресурсов, чтобы провести успешную реинтеграцию оккупированных территорий, если вдруг завтра Россия уйдет с Донбасса...", – сказал он.

По его мнению, распад РФ может создать очень серьезный военно-политический кризис, который станет угрозой для безопасности нашей страны, и с которым украинская сторона будет вынуждена как-то справляться.

"…Донбасс, как очередной депрессивный и дотационный регион, России де-юре не нужен. У нее нет финансовых ресурсов для его полноценного поддержания, нет желания включать его в свой состав и подрывать всю свою переговорную позицию с Западом, нарываясь на новые международные санкции", – полагает Куса.

Ранее сокурсник российского президента Владимира Путина по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец говорил, что судьба Донбасса и Крыма зависит от ситуации в РФ. Экс-разведчик прогнозировал, что теоретически возвращение захваченных территорий под контроль Киева возможно в 2020 или в 2021 году.