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В Кабмине назвали главное условие реинтеграции Донбасса

23 мая 2020, 10:23

Реинтеграция оккупированных территорий должна быть безопасной.

Резников
Резников высказался о реинтеграции Донбасса / пресс-служба КГГА

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал обязательное условие для реинтеграции оккупированных территорий.

По его словам, реинтеграция Донбасса должна быть безопасной, должны отсутствовать риски для территориальной целостности Украины. Поэтому сначала Украина должна получить контроль над восточным участком границы, а потом провести выборы.

"Когда я говорю о министерстве, которое возглавляю, я сегодня настаиваю на том, чтобы оно звучало не просто как "министерство реинтеграции оккупированных территорий", а добавляю очень важное слово. Речь идет о безопасной реинтеграции. Безопасная реинтеграция означает одно: любое освобождение территорий и их возврат возможен только при отсутствии рисков для территориальной целостности Украины относительно потери ее суверенитета. Только при таких условиях произойдет безопасная реинтеграция. А это сначала граница, а потом выборы", - сказал Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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Как сообщил Главред, ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в Кабмине рассматривают около 12 возможных сценариев деоккупации украинских территорий.

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