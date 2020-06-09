"Повлиять не можем": в Danone Украина оправдались из-за скандала с рекламой

В Данон Украине отреагировали на скандальную рекламу

На днях известная французская компания-производитель молочных продуктов очутилась в центре скандала в Украине. Компания, которая больше 20 лет работает на рынке Украины, сняла в своей рекламе "Актимель" одиозного российского актера Михаила Пореченкова.

Он заработал плохую репутацию в нашей стране в 2014 году, когда на камеры продемонстрировал, как стреляет из пулемета по украинским военным на оккупированных территориях украинского Донбасса. После этого актеру даже запретили въезд в Украину. В Украине Пореченков отнесен к категории лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования.

Сегодня в комментарии Главреду, в Danone заявили, что украинское отделение не имеет отношения к российскому медийному пространству и скандальной рекламе с Пореченковым.

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"Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда "Актимель" в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве. Также хотим отметить, что компания Данон в Украине является частью всемирно известной международной Группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому, мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России", - отметили в компании.

Напомним, в 2019 году Владимир Зеленский назвал идиотами российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые записали видео его в поддержку.