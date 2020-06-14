Рекордная взятка: первого фигуранта дела отправили под стражу

Первого фигуранта дела по рекордной взятке отправили под стражу / ТСН

Высший антикоррупционный суд избрал для директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичи меру пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение было принято на заседании ВАСК в воскресенье, 14 июня 2020 года.

Кич проходит как подозреваемый по делу о рекордной в истории Украины взятке, которая предназначалась руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Кроме того, следственная судья вынесла частичного удовлетворения ходатайства стороны обвинения об избрании Кичу меры пресечения.

"Применить к подозреваемому Киче меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с дня фактического задержания, то есть до 10 августа 2020. Определить залог 40 млн 358 тысяч 400 гривен", ‒ заявила судья.

Напомним, ранее руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил о том, что правоохранители пресекли попытку дачи рекордной в истории страны взятки – в размере 6 млн долларов США. Деньги предлагались правоохранителям за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.