Рекордная взятка в 6 миллионов долларов: задержаны три человека

Сытник рассказал о рекордной взятке в Украине / УНИАН

В Украине пытались дать рекордную взятку – ее сумма составила 6 миллионов долларов. Неправомерная выгода предназначалась руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил на брифинге 13 июня руководитель НАБУ Артем Сытник.

Деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский. В частности, речь шла о закрытии эпизода, в котором Злочевский способствовал завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного Реал Банку. Само дело было зарегистрировано 3 июня 2020 года.

"Почему был такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата и закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украину", - рассказал Сытник.

По словам главы НАБУ, во время дачи неправомерной выгоды были задержаны три человека.

"Первый задержанный - это работник государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника ГУ ГФС в Киеве, второй имел отношение - сейчас это проверяется - к компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо - тоже работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского", - рассказал Сытник.

Сытник также отметил, что это рекордная взятка в истории Украины.

Напомним, сотрудники Киевской прокуратуры совместно с СБУ и Нацполицией задержали руководителя одного из директоратов Министерства образования и науки во время получения им неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США и 165 тысячи гривен.