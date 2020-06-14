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В Офисе генпрокурора ищут сотрудника, который хотел "слить" дело за рекордную взятку

14 июня 2020, 09:11

В главном надзорном ведомстве страны начали расследование.

рекордная взятка
Та самая рекордная взятка / sap.gov.ua

Сотрудники Офиса Генерального прокурора начали внутреннее расследование о незаконном проникновении в Единый реестр досудебных расследований ‒ ради закрытия дела против экс -министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщается на интернет-портале ведомства.

"По предварительным данным, работником Офиса Генпрокурора был осуществлен вход в Единый реестр досудебных расследований для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра экологии. Закрыть это производство путем предоставления 6 миллионов долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. 12 июня 2020 они были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой при попытке передачи взятки", ‒ говорится в тексте.

По словам сотрудника Офиса генпрокурора, на данный момент продолжается расследование и устанавливается полный список, которые пытались вмешаться в ЕРДР. В случае, если информация об их вмешательстве будет доказано, то подозреваемых сместят с занимаемых постов и привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, ранее руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил о том, что была пресечена попытка дачи рекордной взятки – в размере 6 млн долларов США. Деньги предлагались правоохранителям за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.

новости Украины взятка НАБУ Николай Злочевский Офис генпрокурора
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