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Kiss FM извинилась и удалила танцевальный ремикс Пливе кача

14 мая 2020, 20:27

На радиостанции подчеркнули, что не хотели никого обидеть.

Радиоквоты
На радио извинились за ремикс на реквием / 20khvylyn.com

Радиостанция Kiss FM Ukraine отреагировала на скандал, который возник после появления в прямом эфире танцевальный ремикс на песню Пливе кача, являющуюся символом прощания с погибшими активистами Майдана и солдатами Донбасса.

"Радиостанция Kiss FM благодарна вам за внимание к нашему эфиру и за ваше неравнодушие. Как мы увидели, ваша реакция на песню "Пливе кача" оказалась неоднозначной. Мы вас услышали и поэтому убрали ее из эфира", — говорится в сообщении в Facebook.

Менеджмент радиостанции признал, что треком NDUB — Tysha они не хотели кого-либо обидеть, поэтому извинились.

"Просим прощения у всех, чьи чувства были задеты. Хотя, как мы считали, песня создана в минорной стилистике, как и положено в этой ситуации", — отметили на Kiss FM.

Также на радиостанции добавили, что "всегда помнят о наших героях и уважают каждого из них".

Как ранее сообщалось, социальные сети взорвала информация о том, что на украинском радио Кисс ФМ активно крутят украинский гимн-реквием Пливе кача в жанре ремикс.

Напомним, в Черкассах в одной из гимназий произошел скандал из-за исполнения советских песен.

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