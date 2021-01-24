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"Шантажная малина": у Зеленского "разоблачили" скандального СБУшника Нескоромного

24 января 2021, 15:50
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Михаил Подоляк рассказал, кто ведет Telegram-канал Дмитрия Нескоромного.

Офис президента
В ОП прокомментировали задержание сотрудника СБУ / УНИАН

Следствие располагает информацией о причастности экс-первого зама главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как рассказал он в Facebook, что Нескоромный был объявлен в розыск.

"Классическая "решальческая" репутация Нескоромного отлично известна, но стоит такого субъекта взять в оборот, он сразу же превращается в исполинского борца за правду и антикоррупцию)" - написал советник главы ОП.

По словам Подоляка, Telegram-канал Нескоромного "ведет другой отставленный человек". А именно - экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Серейший и хамовитый "вчерашний кардинал" - Андрей Иосифович Богдан - в 2019 году искренне считал, что лично он пришел навечно и потому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компроматам и потокам. И "уплотнить" бизнес-пространство. А для этого нужны "факты" - результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно-следственные, прежде всего негласные. Исходя именно из этих частно-корыстных интересов Богдан и сделал осенью 2019-го Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему самое вкусное - "кашников" и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. И вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, по которому отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами. А вместе с ним попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана", - добавил Подоляк.

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Задержание сотрудников Альфы:

  • В Киеве был задержан бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный.
  • Его подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.
  • Нескоромному якобы удалось скрыться после задержания прямо в наручниках.
  • Также по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк.
СБУ Михаил Подоляк Андрей Богдан новости Украины Дмитрий Нескоромный
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