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Решила позагорать: под киевской церковью лежала обнаженная женщина

11 августа 2021, 16:21
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Девушка лежала практически голой и не обращала внимания на прохожих.

Женщина загорала у церкви / Скриншот

Под столичным Спасо-Преображенским собором на Теремках прохожие заметили странную отдыхающую. Женщина лежала на траве обнаженной. Судя по тому, что она была на покрывале, то намеренно пришла позагорать прямо у святого места.

Как видно на кадрах видео, опубликованного в Telegram-канале "Киев без цензуры", женщина лежала в одних стрингах напротив церкви и совсем не обращала внимания на возмущенных прохожих.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 10 августа.

"Ты посмотри какая богохульная. Дамочка в одних стрингах ловит витамин D и взгляды прихожан", - написано под видео.

Напомним, ранее по улицам Черкасс на крыше авто катался обнаженный мужчина. Люди подумали, что он либо пьяный, либо проиграл спор.

Также ранее в ровенском троллейбусе разделась пассажирка. Две подруги ехали в общественном транспорте. И вдруг одна из них начала раздеваться, а потом дефилировать. За процессом спокойно наблюдали пассажиры, а вот кондуктора этот факт глубоко возмутил и она начала просить девушку надеть маску.

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