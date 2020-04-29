Провальная пиар-акция: Ляшко замуровал не те двери в ресторан Тищенко Велюр

Ляшко закрыл выход на террасу, а не вход в ресторан / Фото: скриншот

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с соратниками заложил не тот вход в ресторан Велюр нардепа Николая Тищенко, которого обвинили в нарушении карантина и обслуживании высокопоставленных гостей.

"Я нахожусь возле ресторана Велюр, у которого вроде закрыт вход, а на самом деле все очень плохо. Это не вход закрыт, это — выход на отдельную терассу… Это была пиар-акция непонятно для кого. Осталось выяснить только одно, а что ж забыли вход то сюда тоже замуровать? Или может быть цель была другая…", - рассказал об инциденте в Facebook экс-нардеп Борислав Береза.

На заявление бывшего политика отреагировал в комментариях Ляшко. Он предложил Березе замуровать нужный вход и обвинил экс-коллегу в зависти.

"Так доделай работу и береги здоровье, потому как не коронавирус, то жаба точно задавит", - написал Ляшко под видео.

Напомним, экс-нардеп от Радикальной партии Олег Ляшко устроил перформанс возле ресторана народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко Велюр, которого журналисты уличили в нарушении карантина.

К слову, полиция пришла с проверкой в ресторан Велюр народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко после того, как в Интернете появилось расследование о работе заведения во время карантина, вопреки закону.

Как ранее сообщалось, скандал вокруг работы в центре Киева ресторана Велюр прокомментировала заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Все началось с того, что было опубликовано расследование о том, что ресторан Велюр во время карантина активно принимает высокопоставленных гостей.