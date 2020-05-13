Тищенко рассказал, ругал ли его Зеленский за скандал с Велюром

Нардеп Николай Тищенко / УНИАН

Нардеп из фракции Слуга народа Николай Тищенко отрицает, что президент Владимиром Зеленским говорил с ним поводу его киевского ресторана Велюр, который работал прямо во время коронавирусного карантина.

С таким заявлением народный избранник говорил в интервью порталу Украинская правда.

"С президентом? Про "Велюр" [был ли разговор - Главред]? Вы шутите сейчас?"? - заявил он.

По словам Тищенко, его беседы с президентом Зеленским проходят исключительно в деловом ключе.

"У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем. В данном случае, мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученным фидбеком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так", - сказал он.

Напомним, 27 апреля журналисты выяснили, что принадлежащий Николаю Тищенко ресторан Велюр, несмотря на коронавирусный карантин, продолжает работать.

Киевские полицейские зафиксировали факт работы заведения общепита, однако отметили - при проверке ресторана им не удалось найти в нем посетителей.

Позднее сам Тищенко прокомментировал инцидент и заявил, что ресторан Велюр готов заплатить соответствующий штраф.



