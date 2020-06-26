Польша возобновляет авиарейсы в Украину: названа дата и направления

Авиарейсы из Польши в Украину возобновляются с 15 июля / Reuters

Из Польши в Украину можно будет отправиться на авиалайнерах польского авиаперевозчика LOT уже с 15 июля. Также польская авиакомпания возобновляет авиарейсы в Эстонию, Латвию, Словению, Хорватию, Данию, Швейцарию, Испанию, Италию, Францию и Германию.

Об этом сообщает Польское радио.

На первом этапе Польша возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с 1 июля. В ближайшее время LOT запустит 130 международных рейсов из Варшавы. С 15 июля из аэропорта Варшавы имени Шопена 7 раз в неделю можно будет отправиться в Штутгарт, Мюнхен, Париж, Гамбург, Копенгаген, Франкфурт, Милан, Цюрих, Женеву и Париж.Читайте такжеВ Минздраве рассказали, нужна ли обсервация по возвращению в Украину из Польши

В регулярные пассажирские авиарейсы компании LOT также включены рейсы в украинские города – из Польши можно будет полететь в Киев, Львов и Одессу.

Планируется, что самолеты будут летать 7 раз в неделю.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июня Польша возобновила регулярное пассажирское авиасообщение со странами Европейского Союза. Однако решение о восстановлении авиарейсов со странами третьего мира так и не было принято, в результате чего воздушные ворота с Украиной не были открыты.

Украинцы не могут попасть в Польшу до 1 июля. Однако существует категория украинских граждан, на которую данный запрет не распространяется.