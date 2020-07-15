Новые рейтинги партий: стало известно, кто может попасть в Раду

Украинцы по-прежнему готовы голосовать за партию Слуга народа / УНИАН

Если бы досрочные парламентские выборы состоялись в начале июля текущего года, проходной барьер в 5% смогли бы преодолеть только четыре партии – Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность и Батькивщина.

Об этом свидетельствуют данные совместного социологического исследования Центра Разумкова и фонда Демократические инициативы.

Согласно данным опроса, в парламент в случае проведения досрочных выборов попадут политические силы, которые представлены в IХ созыве Верховной Рады Украины.

Среди тех украинцев, кто определился со своим выбором, 34% готовы отдать свои голоса пропрезидентской политической силе Слуга народа.

Партию Оппозиционная платформа – За жизнь могут поддержать 19% участников исследования.Читайте такжеЗеленскому не доверяет половина украинцев - опрос

Третье место за Европейской солидарностью – за политсилу Порошенко готовы проголосовать 15% из тех, кто принимал участие в опросе.

Замыкает четверку Батькивщина – партию Тимошенко готовы поддержать на выборах 8% респондентов.

Социологическое исследование провели Центр Разумкова и Демократические инициативы с период с 3 по 9 июля. Метод исследования – интервью лицом к лицу. В рамках инициативы социологи опросили 2022 респондента по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса. Погрешность – не более 2,3%.

Напомним, 30 июня Центр Разумкова публиковал данные опроса, которые несколько отличаются от свежих рейтингов политических партий.

Тем временем Верховная Рада официально назначила проведение местных выборов на территории Украины на 25 октября 2020 года.