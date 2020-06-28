Рейтинг Зеленского внезапно рухнул до исторического минимума

Зеленский теряет поддержку избирателей / УНИАН

Президент Владимир Зеленский серьезно растерял поддержку электората, и на данный момент его поддерживают 25,3% избирателей.

Как сообщает Обозреватель, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, которые были скрыты и не опубликованы на официальном сайте.

По данным социологов, за девять последних месяцев рейтинг украинского лидера обвалился вдвое. Так, в сентябре 2019 года за него отдали бы свои голоса 56,1% опрошенных. Сейчас поддержка составляет лишь 25,3%.

Бывшего президента Петра Порошенко сейчас поддерживают 11,1% украинцев. Его рейтинг, по сравнению с минувшим годом, вырос – тогда его поддерживали лишь 6,1%.

Читайте такжеУкраинцы напомнили Зеленскому о невыполненных обещаниях за год президентства – опросОдин из лидеров Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко сейчас набрал бы 14,6% голосов (7,2% – в сентябре 2019-го), а лидер Батьківщини Юлия Тимошенко – 5,6% (4,3% – в сентябре).

Симпатии относительно политических партий также изменились. Пропрезидентскую партию Слуга народа поддерживают 20,5% украинцев, а в сентябре 2019 года уровень поддержки политсилы достигал 51,3%.

ОПЗЖ сейчас получила бы 14% голосов избирателей (6,4% – в сентябре), Европейская солидарность – 10% (5,9% - в сентябре 2019 года), Батьківщина – 5,7% (ранее 4, 6%).Другие партии не преодолели бы 5%-го проходного барьера.

Рейтинг Зеленского

Как ранее сообщалось, к пророссийским силам в Украине переходят голоса избирателей, которые голосовали за президента Владимира Зеленского, но разочаровались в нем.

Напомним, Зеленскому сегодня полностью доверяют 13% украинцев. Баланс доверия к нему за год снизился с +34,1% до -8,9%. Таким образом впервые с момента победы на выборах президента этот показатель стал негативным.